Comienza el rodaje de 'La Desconocida' en Albacete, "una ciudad que está como detenida en el tiempo"

ALBACETE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laia Manzanares será 'La Desconocida' en el nuevo thriller del director Pablo Maqueda, que comenzó a rodarse el pasado martes, 26 de octubre, en Albacete, escenario principal del film.

"Albacete es una ciudad que siempre me ha parecido muy cinematográfica porque, en cierto sentido, está como detenida en el tiempo, no está tan globalizada como otras capitales de España", ha explicado Maqueda a Europa Press.

Una localización que en principio iba a ser un guiño a la ciudad como agradecimiento tras ganar en 2019 el primer premio del Mercado Audiovisual Abycine Lanza, pero que ha acabado siendo el plató "ideal" para el thriller, "muy ambientado en los barrios obreros y en la realidad".

"Poder traer hasta aquí la totalidad del rodaje es también un granito de arena a la industria audiovisual de Castilla-La Mancha", ha señalado el director. Industria que cuenta con el apoyo de la Junta, que se unió a la financiación de la película. "Nosotros la verdad que encantadísimos, porque, además, los paisajes que tiene esta tierra son mucho más que el campo manchego".

El largometraje, basado en la obra del ganador del Premio Nacional de Teatro Paco Bezerra, aborda el ciberacoso a menores, un tema de actualidad que, según el cineasta, apenas ha sido tratado en la ficción. "El lado oscuro de Internet siempre me ha llamado mucho la atención, me parece una herramienta muy poderosa para reflexionar sobre nuestro tiempo y sobre nosotros mismos, además, es un tema muy presente en todas las portadas y me parece que había sido muy poco explorado en el cine".

Así, podremos ver cómo Carolina (Laia Manzanares), una adolescente menor de edad, conoce a través de las redes sociales a Leo (Manolo Solo), un adulto que se hace pasar por un joven de 16 años, todo ello acompañado de un reparto que contará también con Eva Llorach y Blanca Parés. "Para mí es muy emocionante tener tanto talento interpretativo que es capaz de dar una verdad y una entidad a la palabra", celebra Maqueda.

El rodaje comenzó en La Pulgosa y durante las próximas dos semanas continuará en el resto de la capital, en localizaciones que serán sorpresa para los vecinos de la ciudad, ya que el director no ha querido desvelar los escenarios en favor del disfrute del espectador. "Es un juego con el espectador y cuanto menos se sepa de la película mejor, pero estamos muy contentos con la primera semana de rodaje y sentimos el calor de los albaceteños".

El inicio de la grabación ha coincidido también con la celebración de la XXIII edición de Abycine, un festival al que Maqueda lleva asistiendo casi una década y al que guarda un especial cariño.

"Llevo viniendo desde hace mucho, como productor, con mis propias películas, también como jurado, y me parece un festival que está hecho con amor, en el que el equipo se vuelca y la ciudad también, me ha hecho mucha ilusión ver esta edición con normalidad".

Normalidad que ha acompañado al evento durante toda la semana, con éxito de asistencia. "Para mí, ver una sala de cine llena siempre es emocionante, pero más concretamente verla en Abycine, que sé que el público está esperando para ver las películas porque normalmente no llegan a las salas comerciales de aquí, es aún más bonito", ha concluido el director.