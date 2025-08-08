Comienzan las obras de accesibilidad en la calle Ángel de Ciudad Real con una inversión de 200.000 euros

CIUDAD REAL 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado este viernes el inicio de las obras de acondicionamiento de la calle Ángel de la capital que establecerán un itinerario accesible en la vía, con un presupuesto de 200.000 euros.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado por el concejal de Obras y Movilidad, Miguel Hervás, y por la concejal de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, ha visitado las obras con las que el Consistorio persigue dar respuesta a la demanda vecinal formulada a través de los canales de participación que mantiene abiertos para fomentar un contacto más directo con la ciudadanía, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las obras supondrán la creación de un itinerario accesible en la calle Ángel, desde su cruce con San Antón hasta la intersección con la calle Calatrava. Son alrededor de 450 metros lineales en los que se van a eliminar los bordillos para dejar la vía en una única plataforma, dotando de accesibilidad a todo el recorrido. Esta actuación ha comenzado una vez han finalizado todos los trabajos de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento que se han acometido a lo largo de los últimos meses.

El concejal de Obras y Movilidad ha explicado que el proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 200.000 euros. Su plazo de ejecución es de alrededor de tres meses. Miguel Hervás ha destacado que una vez finalice esta actuación "los vecinos van a contar con un entorno más agradable", en un itinerario accesible en el que además se obligará a la reducción de velocidad para los vehículos.

El edil ha incidido en que las obras acometidas por el actual equipo de gobierno tienen siempre el objetivo de dar solución a los problemas existentes en la vía pública y no sólo en la parte que es visible, la pavimentación de las calles, sino también en la renovación de las redes de abastecimiento tal y como se ha hecho en la calle Ángel.