La Comisión de Diversidad y el Consejo LGTBI de C-LM empezarán a funcionar en primavera tras su aprobación definitiva

Archivo - La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón - JCCM - Archivo

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha informado de que el Consejo de Gobierno de la región ha aprobado en su reunión de esta semana sendas creaciones, la de la Comisión de Diversidad y del Consejo LGTBI, órganos amparados en la Ley de Diversidad Sexual aprobada en la Comunidad Autónoma el pasado año 2022.

En rueda de prensa, ha defendido que estos órganos vienen a "consagrar el derecho" del colectivo a que se implementen políticas públicas que aseguran su participación.

De este modo, la Comisión de Diversidad servirá para "evaluar políticas públicas" y su impacto a través de 18 direcciones generales y órganos directivos que diagnosticarán cada tres años el estado de las políticas públicas y su incidencia en la región.

El Consejo LGTBI, de su lado, velará por la participación y la evaluación de propuestas y acciones del Gobierno, con un mandato de cuatro años y una "amplia representación de las asociaciones del colectivo, económicas y sindicales".

Tras la creación recién aprobada, se constituirán en primavera, cuando se formarán sus órganos de dirección, punto tras el cual se comenzará "un plan estratégico en materia LGTBI que ayudará a proteger la transversalidad de esas políticas".

Con la creación de estos órganos "se reitera el compromiso con la Ley de Diversidad y frente al retroceso en otras regiones de España". "Estamos dando pasos importantes impulsando estos órganos de participación o de gestión".