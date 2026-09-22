La Comisión de Empleo y Promoción Económica aprueba 900.000 euros para la creación de empresas y empleo en Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano. - AY ALBACETE

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reiterado el "apoyo nítido y patente" del Ayuntamiento a los empresarios, emprendedores y asociaciones empresariales, "no solo con discursos, sino también con recursos", para favorecer la creación de empresas y al desarrollo económico de la ciudad, al considerar que son "el motor de Albacete, los que generan empleo y riqueza y quienes nos puede deparar un futuro con muchas más certezas".

Así lo ha señalado el alcalde durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto a la concejala de Empleo y Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera, para informar de las convocatorias de ayudas que pasarán este viernes por la Comisión de Empleo y Promoción Económica para su aprobación, por un importe total cercano a los 900.000 euros, como un ejemplo más del compromiso del Ayuntamiento con el tejido empresarial y con la generación de oportunidades laborales en la ciudad.

Entre ellas, Manuel Serrano ha destacado especialmente la nueva convocatoria del programa Avanza Empresas, dotada con 550.000 euros y dirigida a apoyar las inversiones de microempresas, pymes y asociaciones empresariales, con la previsión de beneficiar a unas 200 empresas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha señalado que "avanzamos como ciudad, y queremos hacerlo de la mano de las empresas", recordando que en la anterior convocatoria de este programa también se destinaron 550.000 euros, que permitieron apoyar a 196 empresas con ayudas de hasta el 50% de la inversión para mejorar su competitividad y favorecer el mantenimiento y crecimiento del empleo.

Avanza Empresas contempla actuaciones destinadas a la creación de nuevos establecimientos o la ampliación de los existentes, así como proyectos de diversificación e innovación y la adquisición de vehículos ecológicos destinados al transporte de mercancías.

En materia de apoyo a las microempresas, Manuel Serrano ha explicado que la convocatoria de este año contará con 130.000 euros, consolidando el incremento del 30% aplicado el pasado ejercicio, y permitirá conceder ayudas a 94 beneficiarios.

El alcalde ha recordado que, a lo largo del mandato, el Ayuntamiento habrá destinado un total de 460.000 euros a este tipo de ayudas, beneficiando a 420 empresas durante su periodo de consolidación, correspondiente a los cuatro años naturales siguientes al inicio de su actividad.

Según ha señalado Manuel Serrano, la Comisión de Empleo y Promoción Económica aprobará también nuevas subvenciones para el fomento del empleo y la contratación laboral, explicando que este año se han presentado 61 solicitudes, de las que inicialmente se aprobarán 24.

Estas ayudas pretenden incentivar la labor de intermediación laboral de la Agencia de Colocación y favorecer la inserción laboral a través de los programas y proyectos del Servicio de Empleo y Promoción Económica.

Manuel Serrano ha puesto en valor que durante los cuatro últimos años se han concedido 139 subvenciones de esta naturaleza por un importe superior a 230.000 euros, destacando además la continuidad laboral de buena parte de las personas contratadas, bien mediante contratos indefinidos o a través de renovaciones una vez finalizado el contrato inicial.

El alcalde ha subrayado igualmente el apoyo municipal a las asociaciones empresariales. En este sentido, la Comisión aprobará subvenciones por importe de 90.000 euros para Adeca, Adepro, Aje y Amepap, a las que se suman otras líneas de colaboración con organizaciones empresariales como Feda.

En este sentido, Manuel Serrano ha asegurado que "las asociaciones empresariales son herramientas imprescindibles para el desarrollo económico de la ciudad y para la consolidación de las empresas implantadas, ya que mantienen ese caldo de cultivo de la inversión en la ciudad, atienden a todas las empresas y son una correa de transmisión de las necesidades de los polígonos industriales con el ayuntamiento para poder seguir haciendo inversiones en ellos".

El alcalde ha recordado que en lo que llevamos de mandato, se ha concedido ya más de un millón y medio de ayuda directa, asegurando que "seguiremos trabajando en este camino para que la ciudad avance y todo el mundo encuentre un empleo digno en la ciudad de Albacete donde poder desarrollar su proyecto vital".

PLAN AVANZA EMPRESAS

La convocatoria cuenta con una dotación de 550.000 euros para apoyar inversiones empresariales realizadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.

Podrán ser beneficiarias empresas privadas, personas empresarias individuales y profesionales con domicilio fiscal y, cuando proceda, establecimiento en Albacete. También podrán solicitarla asociaciones empresariales locales y asociaciones provinciales que acrediten implantación en la ciudad.

Se subvencionan inversiones en activos materiales e inmateriales vinculadas a la creación de establecimientos, ampliación de capacidad, diversificación, innovación o transformación productiva, así como vehículos de transporte de mercancías de propulsión completamente ecológica.

El plazo de solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia una vez se apruebe en la comisión informativa, Junta de Gobierno Local y en la Base Nacional de Subvenciones.

IMPULSO LOCAL A LA MICROEMPRESA

Se resuelve definitivamente esta convocatoria dotada con 130.000 euros que se dirige a microempresas que iniciaron su actividad en 2025, con asesoramiento previo del Servicio de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento.

Entre los requisitos principales figuran mantener el alta censal y en la Seguridad Social de forma ininterrumpida; disponer de domicilio fiscal y establecimiento en el municipio de Albacete; y no haber desarrollado actividad previa por parte de la empresa o sus promotores en 2024.

Esta línea apoya la contratación de personas inscritas en la Agencia Municipal de Colocación y participantes en programas y proyectos municipales de empleo.

Pueden solicitarla empresas y particulares de Albacete, así como otras entidades que realicen contratos con centro o puesto de trabajo en el municipio. La persona contratada debe haber sido seleccionada mediante una oferta de empleo presentada en la Agencia Municipal de Colocación.

El contrato inicial debe tener una duración mínima de seis meses y una jornada de, al menos, el 50 %. Además, la persona contratada no puede haber mantenido relación laboral con la empresa o grupo empresarial durante los doce meses anteriores.

Son subvencionables los contratos realizados entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026.

El plazo general está abierto del 2 de junio al 15 de noviembre de 2026 y la solicitud debe presentarse en el mes siguiente a la contratación.

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES EMPRESARIALES

La convocatoria de 2026 dispone de 90.000 euros para apoyar el programa anual de actuaciones de las asociaciones empresariales.

Se establecen dos líneas: asociaciones empresariales de ámbito exclusivamente municipal y asociaciones de ámbito provincial que acrediten implantación en Albacete.

Son financiables las actuaciones, actividades y proyectos de promoción y dinamización empresarial desarrollados durante el año 2026.