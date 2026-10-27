Comité de la Ciudadanía para la Huelga de Toledo llama a la participación el 11N: "Estamos perdiendo nuestros derechos"

Comité de la Ciudadanía para la Huelga de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de la Ciudadanía para la Huelga General del próximo 11 de noviembre en Toledo ha llamado a la ciudadanía a la participación ante la pérdida de los derechos en vivienda, educación o sanidad. "Hay cosas que tenemos que cambiarlas y son de base", señala.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios en representación del Comité, que está formado por 37 organizaciones, Natalia Cortés, de la Unión Popular Inquilina de Toledo.

Ha comenzado agradeciendo a los sindicatos de clase la convocatoria de esta huelga, recogiendo así "el sentir general" tras lo acontecido en todo el Estado "con cientos de miles de personas en las calles" ante la "ofensiva" contra las condiciones de vida de la clase trabajadora.

"Trabajar ya no garantiza vivir con dignidad, cobrar un salario no asegura acceder a una vivienda digna, la productividad mejora pero la jornada laboral se mantiene, los beneficios empresariales baten récords pero los salarios quedan estancados, el PIB sube pero la precariedad se extiende por culpa de la inflación y la vivienda se ha convertido en un bien inaccesible para muchos de nosotros y nosotras", ha manifestado.

Deteniéndose en la parte de la vivienda, ha lamentado que el coste medio para acceder a un hogar supera el 50 por ciento de los ingresos, mientras "las grandes especuladoras, empresas y personas" concentran cada vez más propiedades. "Las trabajadoras somos condenadas a unos alquileres impagables, a vivir endeudadas, a sufrir pisos en mal estado o no poder independizarnos o separarnos o divorciarnos".

Ha indicado también que la crisis de la vivienda afecta "especialmente" a las mujeres, apuntando a la brecha salarial, la precariedad laboral, las pensiones más bajas y la mayor carga de cuidados que hacen que "muchas tengan más dificultades para pagar un alquiler o acceder a una vivienda propia".

"Esta situación golpea especialmente a las familias monomarentales y a las mujeres víctimas de violencia de género, para las que tener una vivienda segura es fundamental para alcanzar la autonomía y romper con la dependencia. No hay igualdad real si llegar a fin de mes es un privilegio. Es necesario que la justicia social sea feminista", ha apuntado.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Sin embargo, ha extendido esta "ofensiva" también a los servicios públicos. "El sistema sanitario, la educación pública y el sistema público que sostiene la vida en general sufren un proceso de desmantelamiento progresivo, con una infrafinanciación crónica, la precarización de las plantillas y unos procesos crecientes de externalización".

A lo que ha sumado que las cestas de la compra se ven mermadas porque los productos, incluso los más básicos, no paran de encarecerse; o el hecho de que los combustibles estén "inalcanzables", los materiales educativos "carísimos", la cultura "por las nubes".

"Nos decían que esta era la legislatura de la vivienda, que la economía iba mejor que nunca, pero la realidad es que la clase trabajadora no hemos notado nada de esto y seguimos sufriendo cada día un poco más por intentar vivir dignamente", ha lamentado.

Ha concretado la casuística de Toledo tras el "estallido" del caso Maricarmen que se ha traducido en varias concentraciones, una de ellas para evitar el desahucio de una vecina de 80 años, una manifestación "masiva" el pasado 3 de octubre y asambleas populares "donde se ve el descontento, los problemas y los conflictos".

"Se ha entendido que es necesario un cambio de modelo, un cambio de sistema, porque nos va la vida en ello", ha afirmado, para mostrar datos en Castilla-La Mancha como que se haya agravado la pobreza según en informe Arope o el hecho de que en Toledo la vivienda permanente de alquiler haya bajado su oferta en el último año un 17 por ciento mientras que la vivienda temporal ha subido un 25 por ciento.

Por todo ello, el Comité de la Ciudadanía para la Huelga de Toledo hace un llamamiento a participar en la huelga general de 24 horas convocada para el próximo 11 de noviembre, que "debe ser un éxito" y que constará en la ciudad con actividades todo el día y una manifestación a las 18.00 horas desde el parque de La Vega hasta la plaza del Ayuntamiento.