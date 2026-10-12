Comité de las Regiones resalta la apuesta de C-LM de incorporación al campo: 225 millones en 10 años para 5.300 jóvenes

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán. - JCCM

TOLEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Informe Europeo sobre el Estado de las Regiones y Ciudades 2026 elaborado por el Comité de las Regiones y presentado este mismo lunes en Bruselas reserva un espacio en el que ensalza como caso de éxito el trabajo realizado en Castilla-La Mancha en la última década en cuanto a las políticas para favorecer la incorporación de jóvenes al campo.

En concreto, el Informe, presentado en el marco de la Semana Europea de las Regiones, concreta que Castilla-La Mancha ha dedicado 225 millones de euros de manera explícita a políticas activas para que los jóvenes se incorporen a trabajos en el sector primario. Una propuesta que "representó la mitad de todas las nuevas incorporaciones juveniles al sector agrario en España" en los últimos diez años.

Una apuesta que ya ha servido para que un total de 5.300 personas jóvenes accedan al mercado de trabajo por esta vía, una estrategia que se ha colado entre los casos a destacar en este informe anual elaborado por el órgano amparado en la Comisión Europea.

En el informe aparecen menciones españolas en temáticas como comercio, industria, desarrollo rural, preparación frente a la crisis, clima o vivienda; además de seguridad, finanzas locales o demografía.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha organizó cinco convocatorias de financiación por valor total de 225 millones de euros durante una década, acompañadas de pagos rápidos y formación gratuita en competencias digitales", destaca el texto.