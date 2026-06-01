'En Compañía' de CMMedia cumple 10 años ayudando a personas que viven en soledad a tener una nueva oportunidad

Equipo del programa 'En Compañía' de CMMedia - EUROPA PRESS

TOLEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'En Compañía' de Castilla La Mancha Media celebra diez años de emisión ininterrumpida brindando una nueva oportunidad a las personas que se encuentran en soledad, combinando la "alegría" y "la tristeza" de una realidad que afecta a personas de todas las edades en la actualidad.

"La sociedad ha ido cambiando" y este programa ha transformado la visión de "la soledad", ha afirmado en rueda de prensa Ramón García, presentador del programa, junto a Gloria Santoro, copresentadora, y a la directora general Castilla-La Mancha Media, Carmen Amores.

García ha señalado que "la gente joven cada vez está más sola" y ha precisado que el espectro de edad de los participantes va desde "los 30 hasta los 90 años".

Rememorando cómo recibió la llamada de Juan y Medio para que asumiera el reto de presentar el programa, Ramón García ha asegurado que "fue un acierto hacerlo", aunque al principio tenía sus dudas de si iba a poder desempeñar un formato así.

"Para presentar este programa es importante el corazón, si no lo haces con corazón nunca funciona", ha destacado García, que ha puesto en valor el trabajo diario del mismo durante tres horas en directo, en el que todo está muy medido, pero en el que no hay guión. "Lo hacemos nosotros y cuando lo haces con el corazon funciona".

De su lado, Santoro ha querido desterrar la idea de que se vea como normal que personas con 70 u 80 años estén solos. "No dejar que eso sea normal es nuestra labor, decirles 'tendrás 70 u 80 años pero tienes una nueva oportunidad de vida, que a lo mejor te dura tres, pero que sean los más felices'".

Ensalzando que es un programa que llega a todos los públicos, Santoro ha señalado que va dejando su granito de arena en Facebook, Youtube, Instagram y Tik Tok, con historias en las que se junta "la alegría" y "la tristeza". "Reíamos, lloramos y lo pasamos bien".

Poniendo en el centro la autenticidad del programa, ha tenido una especial mención al equipo de psicólogos que trabajan con los invitados venidos de las cinco provincias de la región, una labor que "no es fácil".

Uno de los aspectos más significativos para Santoro en su labor al frente de 'En Compañía' es "dar esa sensacion real de ayuda", mediante un formato en el que hay "hay mucha verdad", en un tiempo en el que es muy difícil mantener la atención en un formato televisivo convencional.

"EL MAYOR SERVICIO PÚBLICO"

Por su lado, Carmen Amores ha señalado que el programa refleja el "mayor servicio público" que se pueda hacer, al tiempo que ha rememorado cómo hace 10 años tuvo claro "la necesidad de un programa de estas características en esta cadena" del mismo modo que lo tiene Canal Sur.

A lo largo de 2.500 programas, 5.000 historias compartidas, 2.000 parejas formadas, 18 matrimonios, tres nacimientos y 478 "jamones" que se han regalado.

"Este programa es la vida", ha reafirmado Amores, que ha puesto el acento en la "sinergia" entre el equipo de CMMedia y la productora Índalo y Media, una unión que "lleva al éxito".