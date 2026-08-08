El Complejo Astronómico de La Hita registra la petición de más de 3.000 personas para poder observar el eclipse

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TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo invita a los ciudadanos de la provincia a disfrutar el próximo 12 de agosto de una jornada excepcional con motivo del eclipse solar, que tendrá como escenario el Complejo Astronómico de La Hita, situado en el término municipal de La Puebla de Almoradiel, y que ofrecerá desde la mañana hasta la madrugada un amplio programa gratuito de actividades para todos los públicos.

Una gran cita con la astronomía, organizada por Astrohita y en la que colabora la institución provincial, que ha despertado ya un enorme interés, con más de 3.000 personas que han confirmado su intención de asistir.

Según informa la Institución provincial, el eclipse será el gran protagonista de una jornada que comenzará a las 11.00 horas y se prolongará hasta la madrugada, permitiendo también observar la lluvia de estrellas.

Desde AstroHita, el Sol llegará a quedar oculto en un 99,4 por ciento, ofreciendo una oportunidad extraordinaria para contemplar y comprender este fenómeno desde un espacio especialmente dedicado a la observación y divulgación astronómica.

La programación preparada para la ocasión incluirá charlas y actividades divulgativas, talleres infantiles y familiares, exposiciones, observación astronómica y diferentes propuestas culturales, gastronómicas y de ocio, convirtiendo el eclipse en una experiencia para disfrutar en familia.

La Fundación AstroHita ha habilitado un formulario voluntario para que las personas que tengan previsto acudir puedan comunicar su intención de asistir y facilitar así la organización ante la elevada afluencia esperada.

Tanto este formulario como toda la información del evento pueden consultarse en https://fundacionastrohita.org/eclipse-total-sol-2026/

La Diputación de Toledo anima a toledanos y visitantes a participar en esta jornada y disfrutar de una experiencia excepcional que convertirá por unas horas el cielo de la provincia en protagonista y permitirá compartir en familia una gran celebración de la astronomía, la ciencia, la cultura y también de los sabores de la provincia.