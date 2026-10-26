La compraventa de viviendas cae un 9,4% en Castilla-La Mancha tras empeorar su evolución interanual en agosto

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MADRID/TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha en agosto empeora y desciende un 9,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,38% a nivel nacional), hasta un total de 2.288 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 30,9% intermensual. A pesar de la caída, las 2.288 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Castilla-La Mancha, 2.193 se realizaron sobre viviendas libres y 95 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 410 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.878 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 3.539 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.288 compraventas, 643 fueron herencias, 49 donaciones y 19 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Castilla-La Mancha 6.374 fincas urbanas a través de 4.084 compraventas, 1.088 herencias, 97 donaciones, 52 permutas y 1.053 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.317 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.647 herencias, 1.113 compraventas, 81 donaciones, 9 permutas y 467 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024.

Con el aumento registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de la caída interanual del 5,1% registrada el pasado mes de julio.

El avance interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 4,9%, hasta las 10.521 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que aumentaron de manera menos pronunciada, un 3%, hasta las 38.798 operaciones.

El 93,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron viviendas libres y el 6,7%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 46.022 operaciones, un 3,5% más que en agosto de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 2,3%, hasta un total de 3.297 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 19,7% tras descender tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-19,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-20,8%).

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,3%, con caídas del 1,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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