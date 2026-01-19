La compraventa de viviendas vuelve a tasas positivas en C-LM en noviembre, con un aumento del 6,1% y 2.950 operaciones

Archivo - Edificios en el barrio de Valdebebas, a 10 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

TOLEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha en noviembre ha subido un 6,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 2.950 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 8,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 2.950 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Castilla-La Mancha, 2.822 se realizaron sobre viviendas libres y 128 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 651 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.299 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 4.712 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.950 compraventas, 871 fueron herencias, 70 donaciones y 2 permutas.

En total, durante noviembre se transmitieron en la región 8.162 fincas urbanas a través de 5.049 compraventas, 1.416 herencias, 158 donaciones, 7 permutas y 1.532 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.465 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.549 herencias, 1.738 compraventas, 99 donaciones, 12 permutas y 1.067 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Canarias es la comunidad donde mejor se comportó en noviembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 30,15% seguida de Navarra, un 21,57% más, y Murcia (+18,04%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Asturias y Baleares con caídas del 9,43%, 5,92% y del 3,34%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas subió el pasado mes de noviembre un 7,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 58.546 operaciones, su mayor cifra mensual en un mes de noviembre desde el inicio de la serie en 2007, según Estadística.

Con el avance registrado en el penúltimo mes del año pasado, la compraventa de viviendas retoma los ascensos interanuales después de que en octubre bajara un 2,5%.

El repunte interanual de la compraventa de viviendas en noviembre de 2025 fue consecuencia tanto del incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas, que avanzaron un 4,1%, hasta las 12.742 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 8,9%, hasta las 45.804 operaciones.

El 93,6% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de noviembre fueron viviendas libres y el 6,4%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 9,1% interanual, hasta las 54.790 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 8,5%, hasta sumar 3.756 transacciones.

En tasa intermensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), la compraventa de viviendas bajó un 13,6%, con descensos del 11,9% para las viviendas nuevas y del 14,1% para las usadas.