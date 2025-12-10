La concatedral de Guadalajara estrena un belén monumental que invita a sumergirse en la magia navideña

Belén monumental de la concatedral de Santa María en Guadalajara. - DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

GUADALAJARA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concatedral de Santa María, en Guadalajara, vuelve a convertirse estas fiestas en uno de los epicentros navideños más visitados de la provincia con la inauguración de su belén artístico monumental, una obra de gran formato que ya puede contemplarse y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 11 de enero.

Con 45 metros cuadrados de superficie, el montaje reúne más de un centenar de figuras de Olot distribuidas en un paisaje sorprendentemente vivo. El visitante puede recorrer con la mirada ríos y cascadas de agua corriente, así como molinos, norias en movimiento y un conjunto urbano artesanal, creado con minuciosidad para ofrecer una sensación de profundidad realista, gracias a sus calles, pasadizos y perspectivas cuidadosamente construidas.

El belén se inspira en las palabras del salmo 71 --'Póstrense ante Él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos'-- y es fruto del talento del maestro belenista Ángel de Isidro, autor del diseño y la ejecución del conjunto.

En la iluminación y la compleja instalación técnica ha participado Ángel Abad, junto con un grupo de feligreses que han aportado su trabajo y dedicación para dar vida a esta obra, con el apoyo de los sacerdotes de la parroquia.

La inauguración oficial, presidida por el obispo diocesano, marca el inicio de unas semanas en las que la concatedral espera recibir a miles de visitantes atraídos por uno de los belenes más destacados de la región.

El horario de visitas es de 18.00 a 21.00 horas todos los días y también de 10.00 a 14.00 horas los fines de semana.