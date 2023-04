El concejal de CS en el Ayuntamiento de Guadalajara anuncia su retirada de la política

GUADALAJARA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de CS en el Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando Parlorio, ha anunciado a través de las redes sociales su decisión de abandonar la Política municipal y no presentarse a las elecciones del próximo 28 de mayo.

"Quiero compartir con vosotros mi decisión de abandonar la política y no presentarme a las elecciones del próximo 28 de mayo, después de haber sido concejal de mi ciudad durante estos 4 años", ha señalado el todavía concejal de Turismo y Comercio en el Gobierno de coalición en el Ayuntamiento de la capital, donde la formación naranja cuenta con tres ediles.

Una publicación que colgaba este viernes y en la que el edil asegura que, pese a que no han sido años fáciles, se va "satisfecho de todas las cosas buenas" con las que ha podido contribuir para tener una ciudad mejor, pero que ahora su lugar para contribuir con la sociedad se encuentra fuera de la política.

"Sin lugar a dudas que he aprendido muchísimo, he vivido en general buenos momentos, aunque también ha habido momentos menos buenos. Se cierra una etapa, pero se reanuda una nueva", añade, con agradecimientos para sus compañeros de grupo y para el resto de las formaciones, así como para su familia, por su apoyo.

"Soy consciente de que en ocasiones no ha sido fácil para vosotros, pero espero recompensaros pronto por los trastornos que os he ocasionado, y por el tiempo que a veces no os he podido dedicar", concluye.