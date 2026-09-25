Concejal de Deportes de Puertollano admite que fue un "error personal" aparcar en una instalación municipal

El concejal de Obras y Deportes del Ayuntamiento de Puertollano, Javier Trujillo. - AYUNTAMIENTO

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 25 (EUROPA PRESS)

El concejal de Obras y Deportes del Ayuntamiento de Puertollano, Javier Trujillo, ha emitido un comunicado en el que pide disculpas tras reconocer que "no fue una decisión acertada" aparcar su vehículo particular en una instalación municipal para una finalidad ajena al servicio público.

Asimismo, el edil se ha comprometido a que este hecho "no volverá a ocurrir".

En su escrito, dirigido a los vecinos de la localidad, Trujillo ha admitido entender el malestar generado tras las informaciones aparecidas en los últimos días y ha manifestado que acepta las críticas vertidas sobre su actuación.

El concejal ha querido aclarar que, aunque "ocasionalmente" ha estacionado su coche en la zona de la piscina municipal, esto no ha sido "en absoluto la práctica habitual durante su etapa como concejal".

En este sentido, ha explicado que utiliza habitualmente su turismo particular -y no la flota municipal- para desplazarse a obras, eventos e instalaciones deportivas del municipio.

Tratando de desmarcarse de cualquier acusación sobre privilegios por su cargo, Trujillo ha defendido que en ningún momento existió "abuso de poder, trato de favor ni utilización" de su responsabilidad política para obtener ventaja alguna.

"Se trató de un error personal que asumo y por el que pido disculpas", ha remarcado.

Para argumentar que cumple con la normativa como el resto de la ciudadanía, el responsable municipal de Obras y Deportes ha señalado que hace uso de las zonas de aparcamiento ordinarias y que ha abonado tanto los tickets correspondientes como las multas interpuestas por infracciones de estacionamiento.

En concreto, ha detallado que en los últimos tres años ha abonado más de 1.200 euros tras recibir un total de 79 denuncias (22 de ellas en la calle Numancia y aledaños), unos datos que, según indica, son "fácilmente comprobables a través de los correspondientes registros administrativos".

PETICIÓN DE RESPETO A LA INTIMIDAD FAMILIAR

Por otro lado, el edil del Ayuntamiento de Puertollano ha hecho un llamamiento al respeto hacia su ámbito privado y el de su familia.

Si bien considera que "la crítica política y la exigencia de responsabilidades forman parte de la vida pública", ha advertido de que la difusión de datos e imágenes personales que afecten a la intimidad familiar "excede de lo que debe ser el legítimo debate público".

A este respecto, ha apelado a la protección recogida en el artículo 18.1 de la Constitución Española sobre el derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, así como a la normativa de protección de datos personales.

Tras ofrecer estas explicaciones, Javier Trujillo ha concluido reafirmando su intención de seguir trabajando "con dedicación y responsabilidad al servicio de los vecinos de Puertollano", enfocado en los proyectos encomendados por el Consistorio.