Concejal San Clemente que brindó ante la bandera franquista y alcalde alegan que la situación está "sacada de contexto"

CUENCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de San Clemente criticado por un brindar ante la bandera franquista, Justo Moncho, ha alegado en el pleno de la localidad, a preguntas de la oposición socialista, que la situación que se ve en el vídeo está "sacada de contexto", un argumento compartido por el alcalde sanclementino, Víctor Camacho, que ha cerrado filas con su concejal.

En sus explicaciones, el concejal ha reivindicado "la libertad de las personas en su vida privada y familiar" y ha comentado que "un amigo que no comparte las mismas ideas políticas que yo me dijo, textualmente: ¿qué has hecho? ¡Si aquí nos conocemos todos, chorra!".

Moncho ha dado las gracias por el apoyo que ha recibido de su familia, amigos, vecinos, compañeros de equipo de Gobierno, "algún miembro del Partido Socialista" y plataformas en defensa de la unidad de España. Considera que ha sido tratado injustamente por la prensa "y por responsables políticos del Partido Socialista, quizás para tapar las vergüenzas que están salpicando a su Gobierno".

Sobre el brindis que recita en el vídeo, el llamado 'Brindis de Acuña', Moncho ha atribuido al poeta y militar del siglo XVI Diego Hernando de Acuña, "aunque también se cree que pudo ser de Lope de Vega". En realidad, los versos aparecen documentalmente por primera vez a principios del siglo XX en la obra de teatro de Eduardo Marquina 'En Flandes se ha puesto el sol' y son recitados por el personaje de Diego Acuña de Carvajal, capitán de los tercios españoles en Flandes.

En cualquier caso, el edil ha señalado que el brindis es anterior al régimen franquista y es una pieza literaria "que resume a la perfección los valores que debemos tener todos los españoles de bien".

"En una democracia cabe la libertad y en mi vida privada puedo hacer y decir lo que quiera sin ofender a nadie y sin tener que dar explicaciones", ha zanjado Moncho, que no ha comentado en su intervención nada sobre la bandera franquista ante la que alza la copa.

Por otro lado, Moncho ha asegurado que "nadie me va a privar de defender mi país y de decir Viva España". En realidad, la proclama que profiere el concejal en el vídeo es "¡Arriba España!", lema popularizado por la Falange y asumido posteriormente por el franquismo, que lo acuñó en monedas y lo convirtió en saludo y encabezamiento de cartas.

CAMACHO: "TODOS LOS REPRESENTANTES PÚBLICOS TENEMOS DERECHO A LA INTIMIDAD"

Por su parte, el alcalde de San Clemente, Víctor Camacho, ha cerrado filas con su concejal y ha asegurado que el contenido del vídeo está "sacado de contexto" y pertenece "al ámbito estrictamente privado".

Camacho ha defendido que "todos los representantes públicos tenemos derecho a la intimidad" y ha alabado a su edil, al que ha calificado como "trabajador, humilde y entregado" y que ha demostrado "con hechos, y no con palabras, su compromiso con el partido".

Como ejemplo de ello, el alcalde ha comentado que, antes de entrar en la Corporación, "lo hemos visto junto a su esposa retirando publicidad de la vía pública tras una ráfaga de viento o recogiendo botellas de agua tras nuestra carrera nocturna". "Sin fotos, sin focos y sin esperar nada a cambio".

"Justo no es un político de sillón, es un servidor público de verdad y utilizar su vida privada para hacer oposición es cruzar una línea muy peligrosa", ha advertido Camacho, que se pregunta si el PSOE ha querido usar este caso "para tapar los casos de corrupción de su partido".

Sobre este asunto, el alcalde sanclementino ha señalado al diputado regional socialista Sergio Gutiérrez, como "cómplice por acción u omisión de decisiones que han deteriorado la confianza en las instituciones".

"Si de verdad queremos dignificar la política, empecemos a mirarnos al ombligo antes de dar lecciones", ha zanjado el alcalde, que ha garantizado que defenderá a cada miembro de su Corporación municipal "cuando se le ataque injustamente, porque antes que cargos públicos, somos personas".

Preguntado por la oposición socialista sobre el posible expediente a su concejal en el Comité de Garantías del PP, ha asegurado que desconoce lo que está tratando.

Estas han sido las respuestas tras una cuestión lanzada en el pleno de este jueves por el PSOE, que ha definido el brindis de Moncho como un gesto "preocupante para una persona que ocupa un cargo público" y ha considerado "penoso "que el nombre de San Clemente haya sonado en todos los lugares y no precisamente porque vaya a venir una empresa de más de cien trabajadores".