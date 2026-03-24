Concejal Urbanismo de Toledo garantiza que el hotel proyectado en la calle de la Plata "tendrá las alturas permitidas"

El concejal de Urbanismo de Toledo, Florentino Delgado - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento Urbanístico de la ciudad de Toledo, Florentino Delgado, ha garantizado que el hotel que se proyecta en la calle de la Plata, cuyo proyecto ha sido aprobado este martes en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, "cumplirá las alturas permitidas para esa zona, porque, en caso contrario, no se hubiera autorizado".

Delgado, en declaraciones a los medios tras la Comisión, ha respondido a las dudas planteadas por la oposición respecto a este establecimiento, cuya tramitación ha concluido con su aprobación definitiva, al contar con los informes favorables de Cultura, Medio Ambiente y Policía.

En concreto, se trata de la modificación puntual del Plan Especial de Ordenación detallada para la adecuación de determinadas parcelas de la manzana catastral 25280 ubicada en el Casco Histórico de Toledo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La tramitación se inició el 23 de diciembre de 2022, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó el PERI para implantación de uso terciario hotelero en 11 inmuebles de la citada manzana. En septiembre de 2023 se presentó la modificación del PERI, al excluirse 4 inmuebles (Bécquer 7, 9 y 11 y Santa Justa 3) e incluirse uno (Calle de la Plata nº 10).

Por otro lado, en la Comisión se ha procedido a la aprobación definitiva de las bases del programa de actuación urbanizadora 'Pau Palacio', que conllevará la información pública de la Alternativa Técnica del PAU, para iniciar la tramitación de la actuación urbanizadora en los terrenos situados entre la Avenida Adolfo Suárez y la Autovía TO-21.

Este PAU, que abarca más de 18 hectáreas de terreno, delimitado al norte por la To-21, al sur por la avenida Adolfo Suárez, al este por la calle de los Concilios y al oeste por el arroyo de la Era, frente al Observatorio Geofísico, fue aprobado inicialmente en pleno el 31 de octubre de 2025. De la construcción total de viviendas, se garantiza que el 40% contarán con algún tipo de protección. El proyecto ha superado el periodo de información pública sin alegaciones.

Además, en la misma reunión se ha aprobado el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de modificación de la ordenación detallada sobre los cigarrales situados en San Jerónimo,3, y San Jerónimo, 2. Se modifica la parcela mínima en las dos parcelas, sin generar nuevas propiedades, sólo reorganizando las superficies entre ambas, debido a que una de ellas cuenta con una superficie inferior a la mínima y es la parcela que debería ser mayor, al estar frete a la panorámica de Toledo.

PSOE: VELÁZQUEZ "HACE PERDER EL TIEMPO A TOLEDO"

De su lado, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado este martes la "parálisis, la improvisación constante y la falta de liderazgo" del alcalde, Carlos Velázquez, al frente de la ciudad de Toledo. "Un alcalde que está haciendo perder el tiempo y las oportunidades a la ciudad por no tener una hoja de ruta clara ni trabajar las cosas".

En declaraciones a los medios tras la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, Noelia de la Cruz ha criticado que, mientras el concejal de Urbanismo propone torres para Palomarejos, el alcalde lo hace y ejecuta para el Casco Histórico tras su decisión de crear un hotel en altura en el barrio antiguo.

Así se ha referido al futuro hotel de la calle de la Plata que el alcalde ha decidido modificar aumentándolo en altura. Una modificación en el PERIM que ha contado con el rechazo del Grupo Socialista porque "no responde al interés general". "Cuatro años después del inicio de este planeamiento, la situación del Casco y las necesidades de la ciudadanía han cambiado. ¿Necesitamos realmente otro hotel? ¿Cuándo vamos a afrontar el debate del Plan Especial del Casco Histórico?", ha planteado.

Asimismo, ha criticado que el resto de la comisión haya transcurrido "sin pena ni gloria", aunque ha querido poner el foco en el turno de ruegos y preguntas, especialmente en la situación del entorno de Vega Baja, "una situación de vital importancia para la ciudad, que sigue anclada y sin resolver". En este sentido, ha denunciado contradicciones y mentiras dentro del equipo de gobierno respecto a la financiación de las actuaciones.

Según ha detallado, técnicos municipales han confirmado que las obras en Vega Baja se están ejecutando con fondos del Gobierno de España, incluyendo la segunda fase ya en marcha y la tercera con financiación ya disponible. "Resulta sorprendente que mientras los técnicos reconocen estos hechos, desde el gobierno de Velázquez se afirme que no hay convenios en vigor. Esto se enmarca dentro del ranking de mentirosos del alcalde y sus concejales del que hemos hablado en otras ocasiones".

La portavoz socialista también ha desmentido que el mantenimiento de la primera fase corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como está vendiendo el propio gobierno e incluso el alcalde. "Esa responsabilidad es del Ayuntamiento", ha subrayado.

Además, ha criticado la falta de avances en el proyecto del parking de caravanas, un anuncio estrella de este gobierno del que no se sabe nada. El planteamiento en el entorno de Vega Baja ha sido rechazado en dos ocasiones por Cultura y cuenta con una creciente oposición vecinal. "Es lamentable que la respuesta siga siendo la misma: 'está en estudio' como todo de lo que habla este gobierno".