Los concejales Casto Sánchez, Zeyd Hijazi y Estefanía Sanz se despiden negando crisis en el PSOE de Puertollano

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 26 (EUROPA PRESS)

Los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) Casto Sánchez Gijón, Zeyd Hijazi Quiles y Estefanía Sanz Ávila han formalizado en el pleno de este jueves sus renuncias a sus actas de concejales despidiéndose en un clima de intensa emotividad y negando que su marcha responda a una crisis orgánica en el seno de la agrupación.

Antes bien, han justificado su despedida, dependiendo de los casos, en circunstancias personales, la proximidad de la jubilación o en un proceso natural de evolución y renovación para atender los retos de la formación y de la propia ciudadanía de Puertollano.

En su turno de despedida, Estefanía Sanz ha justificado su marcha por motivos estrictamente laborales, que le impedirán literalmente acudir a los plenos. Así, ha deseado mucha suerte a sus compañeros de corporación y les ha deseado una "legislatura tranquila, dentro de lo que cabe".

De su lado, Zeyd Hijazi, visiblemente emocionado, ha aludido a cuestiones de índole estrictamente familiar. Para el ya exconcejal, ha sido un "honor y un orgullo" representar la ciudadanía en un cargo con esta responsabilidad, si bien ha reconocido que hay situaciones de la vida que obligan a "establecer prioridades", como ha sido su caso, tras sufrir el mazazo de una pérdida familiar que ha provocado cambios que le obligan a estar más cerca de los suyos.

Hijazi considera que ha ejercido su trabajo con "coherencia, consistencia y sentido común", y aunque cree que ha intentado hacerlo lo mejor posible y sus intervenciones han despertado el consenso plenario, ha pedido disculpas por los malentendidos que se hayan podido desprender de su actuación.

En todo caso, el también jurista ha negado que su marcha responda a ningún tipo de "ruptura orgánica" o de "crisis" en el seno de la agrupación socialista local. "Simplemente ha habido una serie de personas que por motivos personales han tenido que marchar, sin que esto haya respondido a ninguna estrategia política", ha enfatizado.

Por su parte, Casto Sánchez, un histórico del socialismo puertollanense, ha asegurado que la labor que ha tenido la ocasión de desempeñar en estos dos años ha sido una de las que más le han "enriquecido" en su larga trayectoria política y personal, pero siente que ya le llama la "edad de jubilación obligatoria" y considera que está próximo el momento de "cruzar un Rubicón", en un contexto de "cambios orgánicos".

En todo caso Casto Sánchez ha lamentado que se le haya conocido poco en el ámbito municipal, y bajo un prisma que no ha sido el habitual en su trayectoria política y personal. "Mis mejores amigos decían que no me reconocían en este papel más bronco, y mi propia familia me increpaba en algunas ocasiones preguntándome qué estaba haciendo, que ese no era yo", ha confesado. Así, ha contrastado esta percepción con su formación y filosofía vital, que parte de la lectura de los clásicos para derivar en el espectro político de la socialdemocracia, "actualmente en crisis".

"Hoy, más que nunca, creo que es urgente reivindicar la política como espacio de diálogo, y no como un campo de confrontación donde vencer o aplastar al otro sea lo único que importa, al precio que sea", ha sentenciado.

En el ámbito local, Casto Sánchez considera que los políticos de Puertollano han conseguido un consenso: "que todos hagamos nuestros los retos más fundamentales de la ciudad, el reto del empleo, la retención del talento juvenil, asegurar el futuro industrial apostando por la innovación tecnológica y la transición a nuevos modelos energéticos". "Colaboremos para alcanzar esos objetivos", ha insistido.

"Me voy con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que he podido, he vivido en la política y no de la política, pero también quiero expresar que no soy quien se lleva la mochila con los errores de los anteriores de gobierno socialistas, de los que no he formado nunca parte y con los que he sido muy crítico", ha enfatizado, no sin invitar a todos a explorar "el legado de lo bueno que se ha hecho en los 40 años de gobiernos socialistas".

CARIÑOSA Y EMOTIVA DESPEDIDA

Todos los portavoces municipales se han despedido cariñosamente de los ediles que renuncian, aunque han destacado las intervenciones del nuevo portavoz municipal socialista, Manuel Sánchez, y del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ambos con un nudo en la garganta. Manuel Sánchez ha agradecido a sus compañeros que "hayan estado al pie del cañón desde el principio, pese a los problemas personales y familiares". En los mismos términos se ha expresado el alcalde Miguel Ángel Ruiz, reconociendo la valía profesional y política de estas personas, así como su "dedicación y esfuerzo por Puertollano, independientemente de los posicionamientos políticos".

El pleno ha aprobado la propuesta de expedición de credenciales de los siguientes concejales electos a la Junta Electoral Central. Se trata de Pilar Avilero, Francisco José García y Carlos Cañizares.

De otro lado, el Pleno, con los votos a favor de los grupos municipales del PP y Vox ha aprobado de forma definitiva la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de terrazas y elementos auxiliares en los terrenos de uso público una vez que han sido desestimadas las alegaciones presentadas por el colectivo AVAR y un vecino.

También ha aprobado el reconocimiento de diversas facturas correspondientes a la defensa jurídica del Ayuntamiento por el abogado Luis Sánchez Serrano desde año 2011 al 2022 por un importe de 275.000 euros, y abonos de facturas desde el 2019 y el 2021 a la Sociedad General de Autores por diversos eventos, que suman un total de 78.499,52 euros. Estas cantidades serán financiadas con sendas modificaciones de créditos, que en total suman 353.000 euros.

Finalmente, el Pleno ha designado en 2026 como festivos locales el 21 de mayo, fiesta del Santo Voto, y el 8 de septiembre, día de la Virgen de Gracia.