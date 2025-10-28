Concierto especial de la Banda Sinfónica Municipal y un Autocine, actos de Albacete para celebrar Halloween este jueves

ALBACETE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Albacete acogerá un concierto especial de la Banda Sinfónica Municipal y el Autocine en colaboración con la Filmoteca Municipal con motivo de Halloween este jueves, día 30 de octubre.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha subrayado que "desde el Ayuntamiento queremos que la cultura se viva, se comparta y se disfrute, también en estas fechas tan simbólicas, donde la memoria, la imaginación y la diversión se dan la mano".

Del mismo modo, Elena Serrallé ha señalado que "ambas actividades forman parte de un modelo cultural que busca fortalecer el sentimiento de comunidad, reivindicar las tradiciones y abrir espacios de encuentro intergeneracional", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala ha invitado a toda la ciudadanía a celebrar Halloween desde una mirada cultural, festiva y participativa en la que la música y el cine se convierten instrumentos para compartir emociones, historias y valores que forman parte del patrimonio común de la ciudad.

La programación arrancará este jueves, día 30, a las 19.30 horas, en el Auditorio Municipal, con el concierto especial de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, enmarcado dentro del ciclo 'Relatos sonoros' de la Temporada 2025-2026, con entrada libre hasta completar aforo.

Una cita que fusiona el patrimonio cultural con el misterio, las leyendas y los relatos populares que caracterizan estas fechas. El programa propone un recorrido musical por universos fantásticos y enigmáticos, con obras que evocan el mundo de lo oculto y de las ánimas, combinando emoción, belleza y teatralidad.

La banda abrirá la velada con 'Zombies Party', del compositor Azael Tormo, una obra moderna de ritmo intenso que evoca el universo de los seres nocturnos. A continuación, interpretará 'Ghost Train', el tren fantasma de Eric Whitacre, en sus tres movimientos: 'Departure', 'The Ghost's Journey' y 'Respite', que transportan al público por un viaje espectral lleno de misterio y atmósfera onírica.

En la segunda parte del concierto, el repertorio incluirá las versiones para banda de 'Les Misérables' y 'The Phantom of the Opera', de Andrew Lloyd Webber, en una propuesta que combina el dramatismo del relato musical con el espíritu de las noches de ánimas.

La segunda de las actividades será el Autocine de Halloween, organizado en colaboración con la Filmoteca Municipal, que se celebrará este sábado, día 1, a partir de las 20.00 horas, en el parking de la IFAB, también con entrada libre.

En esta ocasión, el recinto se transformará en una gran sala de cine al aire libre, donde los asistentes podrán disfrutar de una maratón de tres películas emblemáticas: 'Pesadilla antes de Navidad' de Tim Burton, 'El resplandor' en su versión extendida, y 'La noche de los muertos vivientes' de George A. Romero. El sonido se transmitirá directamente a través de la radio de cada vehículo, ofreciendo una experiencia inmersiva y segura.