El Concierto de Navidad de Albacete cosecha un éxito con todas sus entradas agotadas y a beneficio del Cotolengo

Concierto de Navidad de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha felicitado a todos los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, con su director Luis Miguel Abello al frente, por el "magnífico" concierto extraordinario de Navidad que en la mañana de este jueves han ofrecido en el Auditorio Municipal junto a la soprano Elisabet Culebras y el tenor José Manuel Delicado, por la "elevada calidad artística" y la "emoción" que han trasladado a los asistentes.

Elena Serrallé ha puesto en valor la gran expectación que este concierto navideño ha tenido entre los albaceteños y albaceteñas, ya que las entradas se agotaron antes de su celebración, poniendo así de manifiesto la gran afición por la música sinfónica que existe en la ciudad, así como el carácter solidario de los ciudadanos, una vez que los fondos recaudados irán a parar a la gran labor diaria que realiza la Institución Sagrado Corazón, el 'Cotolengo', a beneficio de los más necesitados, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

La concejala ha señalado que este concierto extraordinario es una de las citas más esperadas y consolidadas de la programación de la Navidad Cultural 2025/2026 y "un ejemplo más del firme compromiso" que el Ayuntamiento mantiene con la cultural durante todo el año y, de manera especial en fechas tan señaladas.

Elena Serrallé ha aprovechado para felicitar la Navidad a los asistentes, animándoles a seguir disfrutando de las más de 400 actividades variadas y de calidad que ofrece la programación navideña del Ayuntamiento hasta el próximo 18 de enero.