El Concierto Solidario Marsodeto 2026 será el 21 de marzo en apoyo al Día Mundial del Síndrome de Down y su asociación

Presentación del Concierto Marsodeto 2026 en el Ayunatmiento

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Down Toledo prepara una serie de actos con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el próximo 21 de marzo y que contará en Toledo con el Concierto Solidario Marsodeto 2026, interpretado por la Unidad de Música de la Academia de Infantería, así como un pleno el día 20, donde se les dará voz a las personas de la entidad para reivindicar sus derechos, además de actividades deportivas o hasta un concurso de coctelería, entre otras inicitivas.

Todo ello, bajo el lema 'No soy yo, eres tú', que pone el énfasis en que la sociedad sea capaz de ver las dificultades que tienen las personas con síndorme de Down para lograr una inclusión real, tal y como ha señalado la responsable de la Asociación en rueda de prensa.

La presentación de esta serie de actos ha estado a cargo de la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia, Mayores, Marisol Illescas; la responsable de la Asociación Down Toledo, Trinidad Escobar; así como del Comandante de la Unidad de Música de la Academia de Infantería, Don Julio César Ruíz.

El concierto benéfico ofrecido por la Unidad de Música de la Academia de Infantería, que se celebrará el sábado 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, a las 20.00 horas en el Monasterio de San Juan de los Reyes y que tendrá un precio simbólico de 8 euros destinado, íntegramente, a la Asociación Down Toledo y pueden adquirirse en la oficina de Marsodeto y en el propio Monasterio.

El comandante Ruiz Salamanca, en su primera comparecencia como nuevo director de la Unidad de Música, ha detallado que el programa contará con piezas de género religioso, poemas sinfónicos y marchas de procesión adaptadas al entorno de la Cuaresma, "remamos todos en la misma dirección en busca de una inclusión que no sea de palabra, sino material", ha afirmado el director.

Por otra parte, la responsable de la Asociación, Trinidad Escobar, ha señalado que las principales peticiones a la sociedad se expondrán el día 20 de marzo en el pleno del Ayuntamiento.

Escobar ha destacado que los jóvenes con síndrome de Down necesitan "inclusión educativa, necesitan un trabajo, necesitan una vivienda, en definitiva, una vida digna como cualquier persona", afirmando que quienes lo hacen dificil son los que no sufren ninguna discapacidad.

Además, ha señalado que "la calidad de vida de las personas con discapacidad es exactamente igual" que la del resto y que "hay luchar por eso", añadiendo que estos chicos "serán concejales por un día y reivindicarán sus derechos".

De su lado, la concejala ha puesto en valor los más de 35 años de la Asociación en la ciudad de Toledo, recalcando que trabajan de una manera "ejemplar" y que luchan cada día por la inclusión real.

LAS ACTIVIDADES ARRANCARÁN EL LUNES

Desde el lunes 16, los chicos y chicas de la fundación comenzarán con las actividades de esta semana especial, arrancando con una visita al Colegio Cristo de la Sangre de Torrijos, para que "los profeores y todo el cuadro docente de ese colegio vean lo que es estar compartiendo aulas con niños con síndorme de Down", ha explicado Escobar.

El martes 17 tendrán una visita al Centro del Agua, que abrirá las puertas a la Asociación para que los chicos y chicas, así como las familias "se pongan en forma". Mientras que el miércoles 18 tendrán todas las familias una reunión en la Sede de la Asociación, en el barrio del polígono, donde "compartirán un café".

Paralelamente, el jueves contarán con un coworking en el vivero de empresas, donde harán "un llamamieto a los empresarios y empresarias de Toledo", llevando "testimonios de empresas" en las que trabajan los hombres y mujeres de la Asociación, el cual "da bastantes frutos", ha concretado la responsable. En esa misma jornada, por la tarde, arrancará el concurso de coctelería para adultos y pequeños.

Por otra parte, el viernes es cuando se producirá la lectura del manifiesto en el pleno del Ayuntamiento, "luchando" por su derechos. Un pleno en el que estarán acompañados de la concejala y el alcalde de Toledo y que "será un acto central que englobe todo", por que es desde el Ayuntamiento donde salen las "leyes que luego dirijen el curso de la ciudad" ha expuesto Escobar.

CONCIERTO SOLIDARIO MARSODETO 2026

El Concierto Solidario Marsodeto 2026, que tendrá lugar en el templo San Juan de los Reyes, será el gran final a esta semana de celebración por el Día Mundial del Síndorme de Down.

El Comandante de la Unidad de Música de la Academia de Infantería, ha expuesto que serán "más de 30" los músicos a cargo de este concierto, que interpretará piezas como un poéma sinfónico inspirado en la Historia de Ramsés y Moisés, así como ópera o marchas de procesión, con motivo del periodo previo a la Semana Santa.

Con cerca de 200 años de historia, esta Unidad de Música dará un espectáculo cuyo objetivo es, al fin y al cabo, la incusión. Además, Ruíz ha destacado que creé que esta inclusión "se está logrando, la sociedad se está sensibilizando", siendo este un "triunfo que igual no debería haber costado tanto", ha concluido el Comandante.