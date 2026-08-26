El Concurso de Saltos de Cuenca celebra sus 70 años con 140 caballos y 49 jinetes y amazonas

Presentación del concurso de salto en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 104 caballos y unos 49 jinetes y amazonas participarán este año en el Concurso de Saltos de las fiestas de San Julián, que cumple este año 70 ediciones, lo que le convierte en uno de los más longevos del panorama nacional, según ha destacado Juan Fernández de Mesa, durante la presentación de esta edición junto a la responsable de apuestas, Carmen Hoz y el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Cuenca, Alberto Castellano.

La competición hípica de las fiestas de San Julián se desarrollará del 27 al 30 de agosto y habrá cuatro pruebas diarias, entre ellas un Gran Premio el sábado y el Gran Prix Excelentísimo Ayuntamiento del último día, en el que los finalistas se enfrentarán a una altura de 1,40.

Habrá también una prueba de 1,10 para que los jinetes locales vayan cogiendo experiencia y puedan subir de categoría en ediciones venideras.

Fernández de Mesa ha confirmado la presencia de jinetes como el militar Ángel Cerdido, el conquense Miguel Ángel Fierro, el argentino Juani Ignacio Álvarez Fermoset, el olímpico Albert Hermoso, la amazona Carolina Sandoval, el toledano José Bono y Carlos Zárate, que viene haciendo una buena temporada.

Al igual que el año pasado, las apuestas serán informatizadas y este año se van a solventar algunos problemas de conexión a Internet que hubo el año pasado, lo que permitirá que todo sea más rápido.

La apuesta sencilla tiene un precio de dos euros y la gemela tres.

El año pasado, pese a los problemas técnicos, aumentó la cuantía económica movilizada hasta los 80.000 euros, por lo que sin las incidencias se espera mejorar esta cifra e incluso llegar a los 90.000.