Tercera vista del juicio contra el acusado de asesinato e incendio provocado en Albacete en 2022. - TSJCM

ALBACETE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a 30 años y medio de prisión a P.L.B., declarado culpable de asesinar a A.C.G., quien era su pareja sentimental, y provocar un incendio para ocultar el crimen en Albacete en el año 2022.

En concreto, según apunta la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, P.L.B. ha sido condenado a una pena de 22 años, seis meses y un día de prisión por un delito de asesinato cometido con alevosía y ensañamiento, concurriendo la circunstancia mixta de parentesco como agravante, además del agravante de discriminación por razón de género. Al condenado también le ha sido impuesta una pena de ocho años de prisión por un delito de incendio de menor entidad.

Además de estas penas de cárcel, el condenado también ha recibido una condena de libertad vigilada durante cinco años por el delito de asesinato y el pago de las costas procesales, así como una indemnización a J.G.A., madre de la víctima, de 81.000 euros y a P.C.G., hermana de la asesinada, de 29.500 euros.

De conformidad con el veredicto del tribunal del jurado, la Audiencia Provincial considera probado que P.L.B. mantuvo una relación sentimental durante unos 5 o 6 meses, aproximadamente, con A.C.G., a lo largo de la cual la pareja convivió, de forma intermitente, en el domicilio propiedad de A.C.G. y del exmarido de esta, M.A.R., situado en la localidad de Albacete. Dicha relación era estable, con análoga relación de afectividad a la matrimonial, con vocación de permanencia, con compromiso de futuro y proyecto de vida en común.

También considera probado que, durante la relación, las discusiones entre la pareja fueron frecuentes y que, en la tarde noche del día 9 de diciembre de 2022, en hora no concretada pero comprendida, en cualquier caso, entre las 21.00 horas del día 9 de diciembre de 2022 y las 3.00 horas del día 10 de diciembre de 2022, cuando el acusado, P.L.B., y su compañera sentimental se encontraban en el interior del domicilio propiedad de esta, se suscitó una discusión, de contenido y causas no suficientemente aclaradas, entre el acusado y su compañera sentimental.

En el transcurso de dicha discusión, el ya condenado procedió a propinarle a la víctima diversos golpes en el cráneo y tórax, que le ocasionaron lesiones pese a los intentos de A.C.G. por defenderse, la cual, en ese intento, llegó a arañar en la cara y manos a P.L.B., intento defensivo que resultó insuficiente.

P.L.B., aprovechando el estado en el que A.C.G. se encontraba, al haber quedado consecuencia de los golpes aturdida y limitada su capacidad mental de previsión del ataque y reacción ante el mismo, la cogió del cuello con las manos con la intención de matarla, consciente de que con ello le iba a causar la muerte, siendo esa su finalidad, apretándole hasta causarle la asfixia.

A.C.G., cuando la cogió del cuello, no pudo defenderse al tener limitada su capacidad mental de previsión del ataque y reacción ante el mismo por los golpes, estando ya previamente disminuidas debido a la previa ingesta de alcohol por parte de aquella.

La sentencia considera que el hecho de haberle causado lesiones previas a la muerte, como el traumatismo craneoencefálico con otorragia izquierda, hematoma periorbitario bilateral en anteojo, siendo compatibles con contusiones repetidas en cabeza sobre superficie plana sin aristas, presentando también heridas de tipo defensivo el acusado, supuso aumentar de forma "deliberada e inhumana" el sufrimiento de la víctima, "siendo esa su finalidad, causándole padecimientos innecesarios para producirle la muerte".

A lo largo de esa noche del 9 al 10 de diciembre de 2022 el acusado P.L.B. abandonó y regresó varias veces al citado domicilio de la localidad de Albacete, haciendo uso en todas ellas del vehículo propiedad de A.C.G., dirigiéndose a bordo del mismo al domicilio que la familia del acusado posee en la localidad de Albacete, de tal forma que, tras marcharse sobre las 22.54 horas de la vivienda de la víctima, portando dos maletas y una bolsa grande, regresó al domicilio de la misma hasta en dos ocasiones, permaneciendo en la vivienda entre las 23.16 y las 23.41 horas la primera de ellas y las 0.05 o 0.26 y las 3.27 horas la última de ellas.

Antes de abandonar el domicilio de Albacete, P.L.B. procedió a colocar el cadáver de A.C.G. sobre el sofá del salón y a prender fuego al mismo de forma voluntaria y querida, siendo consciente de lo que hacía, tratando de evitar con ese proceder que el cadáver de A.C.G. fuera descubierto, causando con la combustión el incendio de la vivienda.