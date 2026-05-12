Conectar principales comarcas de C-LM y "pensar en las necesidades de la gente", en el Plan Integral Ferroviario de IU

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TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Conectar las principales comarcas de Castilla-La Mancha y que estas dispongan "de un tren que sirva para vivir aquí" que piense "en las necesidades de la gente" son algunos de los objetivos del Plan Integral Ferroviario para la Comunidad Autónoma elaborado por Izquierda Unida.

Así lo han puesto de manifiesto este martes, en rueda de prensa, durante su presentación, el coordinador regional de IU, Pedro Mellado; el coordinador del Área de Activistas por el Tren de Castilla-La Mancha, Eugenio Parreño; y Ángel de Cabo, del mismo colectivo, y la coordinadora de la Plataforma por el Tren de Mora-Orgaz, Olvido Valero.

"El hecho de poder moverte por tu tierra sin gastarte la mitad del sueldo en gasolina y poder trabajar en tu tierra sin verte obligado a tener que marcharte de tu pueblo es lo que inspira el Plan de Ferrocarril que presenta Izquierda Unida Castilla-La Mancha", ha comentado Mellado, que ha indicado que el texto está debatido junto con plataformas y activistas.

El coordinador regional de IU ha advertido de que el modelo de desarrollo del transporte actual "ha convertido nuestra región en un archipiélago de capitales que apenas se conectan entre sí y el resultado es un modelo que nos trata como un territorio de paso, como un territorio para pasar de largo a la mayor velocidad posible".

En este sentido, el Plan Integral Ferroviario de IU tiene en cuenta que las distintas comarcas de la Comunidad Autónoma "van a tener muy complicado afrontar los retos del futuro relacionados con el despoblamiento rural, la electrificación y el cambio de modelo energético que está viviendo nuestro país y que emana de las decisiones estratégicas de la Unión Europea".

Izquierda Unida ha pensado no en "un tren para turistas" sino "para la gente trabajadora de Castilla-La Mancha" y para quienes "gastan incontables horas atrapados en la A-42, en la A-4 o en la A-2", ha destacado Pedro Mellado, quien ha indicado cómo hay itinerarios actuales, como el tren de Ciudad Real a Madrid, que "van atestados de trabajadores y trabajadoras todas las mañanas".

A juicio de la organización, este Plan Integral es "la mejor forma que tenemos para reconocer que el ferrocarril es el transporte idóneo para las personas que quieren desplazarse a su puesto de trabajo sin tener que abandonar su lugar de residencia".

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Un Plan que será "el núcleo del programa electoral" de Izquierda Unida y que esperan "compartir con el resto de fuerzas políticas que puedan compartir candidatura con IU", dentro de su apuesta por el modelo de región que se planteará de cara al año 2027.

El coordinador del Área de Activistas por el Tren de Castilla-La Mancha ha desgranado el contenido del documento, que aborda por un lado las infraestructuras y por otro los servicios.

En el primer apartado, IU defiende la recuperación de trenes que se perdieron y líneas que se cerraron como la Aranjuez-Cuenca-Utiel, cuya reapertura demandan; el restablecimiento de la línea Chinchilla-Cartagena, que "ya va para cinco años sin trenes de viajeros" aunque sí de mercancías, y la recuperación de la estación de Mora.

Eugenio Parreño ha demandado nuevas conexiones de Mora a Alcázar de San Juan a través de Madridejos y Consuegra, y desde Socuéllamos a Cinco Casas a través de la comarca de Tomelloso y Argamasilla de Alba.

También quieren que Toledo capital, que "se ha quedado solo con la conexión hacia Madrid", algo que ven "nefasto", cuente con servicio ferroviario desde la estación actual hasta Torrijos-Talavera y Extremadura y Portugal, y con la línea Madrid-Andalucía; pero también dar salida desde la capital con todas las capitales de la región.

IU defiende, igualmente, ampliaciones de líneas de cercanías como la C-4, de Madrid hasta Los Torrejones con parada en el hospital de Parla; la de la C4b hasta El Casar, y la de la C5 de Cercanías desde Humanes hasta Illescas, Yeles y Esquivias.

En cuanto al apartados de Servicios, el Plan Integral Ferroviario de IU busca implantar una política de concertación entre la Junta y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para el establecimiento de trenes de jornada --por la mañana y la tarde-- entre las diferentes capitales de provincia, sin tener en cuenta "la rentabilidad económica".

Solicitan, además, el cambio de horarios "para que realmente satisfagan las necesidades de movilidad de los ciudadanos", incluir el abono de transportes de la Comunidad de Madrid, aumentar la frecuencia de trenes en las líneas con mayor demanda potencial y poner en marcha políticas de intermodalidad tren-autobús.

INSTAURAR EL TREN AUTONÓMICO

En cuanto a los trenes, la formación pide incrementar la inversión en aquellos que alcanzan los 160 y los 220 kilómetros por hora y que las estaciones no queden fuera de núcleos urbanos sino integradas en ellos.

En el mismo sentido, José Ángel del Cabo, ha criticado que "hasta ahora se han invertido millones para el AVE" pero es necesario instaurar un nuevo proyecto de tren autonómico y "que todo el mundo tenga cerca un medio de comunicación como el tren para su ocio, estudiar y trabajar".

De su lado, desde la Plataforma por el Tren de Mora-Orgaz, estación cerrada hace 38 años, se reivindica la apertura de la estación Madridejos-Consuegra, la restauración y ampliación de servicios en la estación de Alcázar y que los servicios Madrid-Jaén pasen por ahí dando servicio a muchos pueblos.

Olvido Valero ha explicado que la Plataforma ha llevado sus reivindicaciones a los ayuntamientos y diputaciones, logrando ya la aprobación de mociones en 13 ayuntamientos de Jaén, Ciudad Real y Toledo.