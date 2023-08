Conesa (Vox) reitera su rechazo a la Agenda 2030, pese a votar contra la instalación de la planta de biogás en Albacete

ALBACETE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, José Ramón Conesa, ha reiterado el rechazo de su partido hacia la Agenda 2030, pese a votar contra la instalación de la planta de biogás en la ciudad.

"No estamos en contra de ese tipo de empresas", ha recalcado el edil durante sus declaraciones, en las que ha aclarado que su apoyo a la moción presentada por el Partido Socialista en el pleno municipal del pasado martes, 29 de agosto, se debió a la ubicación de la planta, en el polígono Romica.

"Votamos a favor de la moción porque creemos que la ubicación no es la adecuada. Pensamos que no se puede colocar a 4 o 5 kilómetros de la ciudad porque tendría una repercusión mayor sobre vecinos y sobre las propias industrias allí instaladas", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que no están de acuerdo con la propuesta de firma de una declaración institucional, "nuestro partido no está de acuerdo con la Agenda 2030", ha aseverado.

"No tenemos ningún problema con la Agenda 2030, simplemente queremos derogarla", ha dicho.

CONESA PIDE A TORRES y TEJADA QUE SE RETRACTEN Y PIDAN DISCULPAS

En este sentido, se ha referido al "tono bronco" que tomó el pleno y ha pedido a los ediles socialistas Amparo Torres y Roberto Tejada que pidan disculpas y se retracten de sus palabras.

"Amparo Torres y Roberto Tejada se limitaron a llamarnos mentirosos", ha criticado, añadiendo que "no es la forma adecuada de tratar a nadie".

Conesa ha hablado sobre las declaraciones que realizaron este miércoles los responsables de la empresa, donde dijeron que contaban con los permisos de las administraciones locales y regionales.

"El señor Tejada, que por entonces era concejal de Urbanismo, debería aclarar si estaba al tanto o no de todos, porque según la empresa así es, pero es que, si no estaba al tanto de todo es casi peor porque era el responsable de Urbanismo, si no sabía o no quería saberlo es su problema, pero entonces no es la persona adecuada para dirigir la Gerencia de Urbanismo, igual que creo que no lo es la señora Torres, que se permite llamarnos mentirosos", ha reiterado, pidiendo una vez más a la edil que pida perdón.