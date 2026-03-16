Confirman ausencia de materiales explosivos en la mochila que obligó a acordonar la Subdelegación de Cuenca

Archivo - Subdelegación del Gobierno en Cuenca - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Tedax, la unidad especializada en explosivos de la Policía Nacional, han confirmado que no había materiales explosivos en la mochila que ha aparecido abandonada este lunes frente a la Subdelegación del Gobierno de Cuenca, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, por lo el incidente ha quedado finalmente en una falsa alarma.

En torno a las 19.00 horas, la Policía Nacional ha acordonado los alrededores de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca ante la aparición de una mochila "sospechosa".

Varias calles del entorno de la calle Juan Correcher y de la Plaza de España han sido cortadas al paso de peatones y vehículos, lo que ha obligado a abrir al tráfico rodado la calle Carretería para que circularan por allí los autobuses urbanos.

La zona se ha mantenido precintada hasta la llegada de los Tedax, que han sido requeridos ante la posibilidad de que la mochila pudiera contener un artefacto que pudiera detonar. Finalmente, ya por la noche, ha finalizado la intervención tras confirmarse que no había explosivos en ella y se ha podido levantar el cordón policial.