Un congreso en Cuenca reivindica la cocina saludable como parte del legado de Roma en Hispania

Inauguración del IV Congreso Internacional 'El legado de Roma. Patrimonio material e inmaterial romano como recurso turístico actual' en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de primer nivel se han reunido en el Museo de las Ciencias de Cuenca con motivo de la cuarta edición sobre el legado de Roma en Hispania, que en su cuarta edición ha abordado, entre otras cuestiones, el impacto de su gastronomía en lo que hoy entendemos como cocina saludable, como se puede inferir de los hallazgos más recientes del yacimiento conquense de Noheda.

El coordinador de esta jornada, Miguel Ángel Valero, ha recordado que esta cita busca encontrar la herencia romana aprovechables desde el punto de vista turístico. "Ese legado lo entendemos también desde el punto de vista intangible y las novedades que tenemos nos aportan puntos de inflexión que nos ayudan a conocer como sus gentes, haciendo Noheda su lugar propio, cambiaron la historia", ha explicado el investigador a cargo de la villa Romana.

La conferencia inaugural ha sido protagonizada por la divulgadora conquense Boticaria García, que ha descubierto a los conquenses cómo los romanos inventaron al antecesor del kétchup, el garum, "que tiene ese glutamato sódico que es lo que nos hace las cosas más apetecibles" y ha hablado "de cómo los romanos tenían una estructura nutricional muy sólida que, por el camino, hemos ido pervirtiendo hasta convertir, por ejemplo, esas gachas que tomaban en un engrudo lleno de azúcar", pero de la que han llegado elementos fundamentales de la cocina mediterránea, como el aceite de oliva.

La farmacéutica ha recordado que, "al igual que ahora", había una desigualdad entre lo que comen las personas con mayores recursos y las clases más favorecidas. "Las familias pobres no tomaban carne, pero tenían una fuente de proteína de mucha calidad que eran las legumbres, que ahora mismo deberíamos potenciarlas".

"Tenemos que aprender que incluso los menos favorecidos tomaban esas legumbres, gachas y la espelta, que está ahora de moda; recursos que tomaban ellos, que no eran especialmente ricos, pero que son muy saludables", ha mantenido.

El congreso ha contado también con participantes como Rafael Hidalgo, uno de los grandes impulsores del palacio de Cercadilla; Manuel Moreno de la Universidad de Málaga, que han abordado cómo está explotando el turismo arqueológico en la zona meridional de la península; María Teresa Santamaría, que tratará sobre lingüística; Lidia Cabello, responsable de las analíticas que se han hecho para descubrir qué se comía en Noheda; y Joaquín Pascual Noheda, que cree que ha podido descifrar uno de los propietarios originarios de la villa romana.

APOYO DE LAS INSTITUCIONES

La Universidad de Castilla-La Mancha impulsa estas jornadas, que han reunido a unos setenta participantes y el rector Julián Garde ha subrayado que nace de la colaboración de la institución universitaria con las administraciones públicas.

El consejero de Cultura, Amador Pastor, ha destacado que este cuarto congreso da muestra del interés "turístico, cultural, patrimonial y, sobre todo, a nivel de investigación" de la villa de Noheda, por lo que ha agradecido a la UCLM y a Miguel Ángel Valero la labor que están haciendo para su divulgación.

En lo que respecta al trabajo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Pastor ha señalado que se ha ejecutado al 99,4% la inversión de 5,7 millones de euros "para la revaloración de nuestros bienes de interés cultural", a lo que hay que sumar "ocho millones de euros que nos están permitiendo intervenciones importantes en todos nuestros yacimientos".

"Una cuestión muy importante será la inclusión dentro de nuestra red de parques y yacimientos arqueológicos en trece intervenciones que vamos a hacer en nuestra región de realidad virtual y realidad aumentada", ha apuntado Pastor.

En la inauguración también ha estado presente el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, que ha recordado que Cuenca es una de las provincias donde el legado romano tiene más potencia, con tres ciudades como Ercávica, Segóbriga y Valeria y la villa romana de Noheda.

La Diputación gestiona ya tres de estos yacimientos "y las cifras de momento van bien, creciendo un 8% y con casi 65.000 visitantes entre los tres yacimientos, más de 51.000 solo en Noheda", ha desglosado Martínez Chana, que ha avanzado que el próximo año el futuro para la materia arqueológica crecerá un 50%, "alcanzando casi el millón de euros" y se piensa ya en integrar a Valeria en esta gestión única, pero también algunas de las minas de lapis especularis de la provincia.