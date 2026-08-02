El conquense Albero Alcocer Falcón presenta 'El poder del Élder', segunda entrega de su trilogía 'El sexto reino'

El escritor Alberto Alcocer Falcon. - ALBERTO ALCOCER FALCÓN

CUENCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conquense Alberto Alcocer Falcón presenta 'El poder del Élder' la segunda entrega de su trilogía de ficción 'El sexto reino', una novela que es la continuación de una saga de fantasía medieval y une pintura y literatura.

Tras la buena acogida de 'El códice perdido', cuya primera edición alcanzó alrededor de quinientos ejemplares vendidos gracias, principalmente, al boca a boca de sus lectores, el autor presenta ahora 'El poder del Élder', la esperada continuación de una historia que sitúa al lector diez años después de los acontecimientos de la primera novela.

En Perseos, la paz nunca fue definitiva. Las viejas sombras vuelven a extenderse y una frase comienza a cobrar más sentido que nunca. Una guerra olvidada nunca termina del todo. Los ejércitos de la reina Selyse, liderados por Greenhalf y el mago Xherot, deberán enfrentarse a nuevas amenazas mientras un antiguo códice apenas descifrado los conduce hasta las profundidades del inframundo.

Allí descubrirán la existencia del misterioso Sexto Reino y un poder capaz de cambiar el destino de todos. Halfings, hombres, prohombres y criaturas mitológicas protagonizan una aventura donde la fantasía medieval se mezcla con un ritmo narrativo ágil y un lenguaje accesible para cualquier lector, incluso para quienes nunca se han acercado a este género.

Con esta segunda entrega se resolverán algunos de los grandes interrogantes planteados en 'El códice perdido', aunque otros nuevos abrirán el camino hacia 'El destino de Perseos', la tercera y última novela de la trilogía.

Nacido en Córdoba en 1986 y profundamente vinculado a la provincia de Cuenca por sus raíces familiares en Villalba del Rey, Alberto Alcocer Falcón compagina su profesión como supervisor de grandes proyectos de energías renovables con una intensa actividad artística y literaria. Una combinación poco habitual que le ha permitido construir un universo propio tanto sobre los muros que pinta como entre las páginas de sus novelas.

La imaginación de Alberto Alcocer Falcón no termina en la literatura. Bajo el nombre artístico de Kongarti, Alberto Alcocer Falcón ha desarrollado durante años un universo artístico propio bajo el nombre de 'La Tribu de Kongarti'. Sus populares 'tribuñecos' han dado lugar a murales repartidos por distintos puntos de España, convirtiéndose en una seña de identidad que hoy convive de forma natural con su faceta como novelista.

Su obra puede contemplarse en espacios emblemáticos como El Bodegón y Alto Bar, en Cuenca; la sala Jai Alai y la piscina municipal de Villalba del Rey; o el Restaurante Zarajito, en Madrid, donde realizó hasta la fecha su mural de mayores dimensiones.

Lejos de ser dos proyectos independientes, Kongarti y El Sexto Reino forman parte de una misma forma de entender la creación. Los personajes que nacen sobre un muro y aquellos que habitan Perseos comparten el mismo origen: la necesidad de contar historias capaces de emocionar y permanecer en la memoria del lector.

"Nunca he querido escribir una copia de las grandes sagas de fantasía. Mi objetivo siempre ha sido construir un mundo propio, con personalidad propia, donde cualquier lector pueda sentirse dentro de la historia. Kongarti y El Sexto Reino no son caminos distintos. Son dos maneras diferentes de expresar la misma imaginación".

Con 'El poder del Élder', Alberto Alcocer Falcón demuestra que las historias pueden contarse de muchas maneras. Algunas nacen sobre un lienzo. Otras entre las páginas de una novela. Todas ellas forman parte del mismo universo creativo que el autor continúa construyendo bajo dos nombres inseparables: Alberto Alcocer Falcón y Kongarti.

La novela ya se encuentra disponible en Amazon, mientras el autor trabaja en la nueva edición de 'El códice perdido' y en la conclusión de la trilogía con 'El destino de Perseos'.