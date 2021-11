La conquense Ana Isabel Fernández, eufórica tras ser finalista del Planeta, espera poder publicar 'El canto del grajo'

La novelista agradece todo el apoyo recibido, pero lamenta ser "la eterna olvidada" en su ciudad natal y "la falta de apoyo" de parte de las instituciones

La autora conquense Ana Isabel Fernández ha recibido con "euforia" y "mucha alegría" haberse quedado clasificada entre los 10 mejores libros en la última edición de los premios Planeta, máximo galardón de las letras en castellano, con su última novela titulada 'El canto del grajo', un libro de género negro ambientada en una pequeña localidad de Valladolid.

En una entrevista con Europa Press, la escritora ha recordado cómo su amor por las letras llegó desde su etapa colegial, cuando una maestra le animó a escribir a partir de una redacción, en donde empezó a descubrir su imaginación que la llevó a ganar ya concursos de relatos.

Un amor por las letras que, de momento, ha alcanzado su cima este 2021, cuando decidió presentar su tercera novela 'El canto del grajo' a la 70 edición del premio Planeta, algo con lo que ella "siempre soñaba". "Era mi sueño, mi meta, el poder estar en esa lista de los 10 finalistas, y lo he conseguido con esfuerzo, trabajo, dedicación, paciencia y mucho sacrificio", cosa que para ella "es un gran privilegio poder decir que se ha situado como finalista del premio Planeta".

Esta tercera novela surgió de una manera "muy causal", ya que Fernández, tras haber publicado sus dos obras anteriores, 'Cuando el cielo diga mi nombre' en 2017 y 'En sus ojos habitaba el miedo' en 2019, quería escribir algo diferente. Entonces, se le ocurrió animarse con lo que más le gusta, el género negro, y comenzó a escribir poniendo primero el título y a ver qué iba surgiendo.

Cuando tenía el manuscrito, pensó que "por qué no iba a presentarla al Planeta". "Sabía que se enfrentaba a los grandes, a un reto muy importante y difícil, porque se presentaban muchísimas personas, más de 600 esta pasada edición, pero aun así continuó hacia adelante.

El momento en que Ana Isabel Fernández se da cuenta de que está entre los 10 finalistas, fue algo "muy cómico y surrealista". En primer lugar, se informó y se enteró a través de la prensa, porque la editorial en ningún momento se pone en contacto con los autores y, el último día que había de plazo para publicar el listado de las 10 mejores obras, cuando vio que Fermina Cobos --el nombre de su madre, y que usó como pseudónimo al presentar la novela-- pensó "que no podía ser", que eran sus ganas de estar ahí, pero "después de mirarlo varías veces", se dio cuenta de que sí era ella.

PREVISIÓN DE PUBLICARLA EN LOS PRÓXIMOS MESES

A partir de entonces "se desató la euforia, los saltos, la alegría, etcétera", y era un conjunto de sensaciones que ahora mismo no sabría describir, "solo usar la palabra felicidad".

De esta forma, ha descrito 'El canto del grajo' como una novela costumbrista, ambientada en tres escenarios que son tres historias que se van uniendo entre sí con unos personajes muy comunes, que te los puedes encontrar en cualquier parte, y que todos esconden un secreto bastante importante que puede cambiar varias vidas.

"Trata la novela negra, costumbrista, que empieza en un pequeño pueblo de Valladolid en donde se arma bastante jaleo, y es de donde sale toda la trama de la novela", ha descrito Ana Isabel Fernández.

Al mismo tiempo, la autora ha esperado que esta tercera obra se publique pronto, aunque de momento habrá que esperar los 90 días que Planeta va a tener en su poder los derechos de autor para saber qué va a pasar, pero aun así "guarda esperanzas" de que esa publicación sea "pronto", ya que su "ejército", como ha definido a sus lectores, "aguardan esta novela con impaciencia, hay mucha expectación, y es algo súper importante" para la escritora, quien "no pensaba" que tenía tantos lectores.

"ETERNA OLVIDADA" EN CUENCA

Al contrario, Ana Isabel Fernández se ha encontrado con que "no ha habido todo el apoyo que esperaba por parte de su ciudad". "He sentido el apoyo de unas instituciones, como la Diputación, que me recibió en Palacio, pero de otras no, como el Ayuntamiento".

De este modo, la escritora ha reconocido sentirse "decepcionada" en ese sentido, "porque tampoco han contado" con ella para la pasada edición de la Feria del Libro Cuenca Lee, "tan solo la primera edición de la feria, que coincidió con publicación del primer libro y el premio 'Isla de las Letras'.

"Me preguntan por qué no tengo ese apoyo y no sé el motivo, no sabría decir porque, solamente que se han olvidado de mí, pero que yo soy conquense por los cuatro costados, no solamente soy de Cuenca, también soy del Pedernoso, y amo a las dos localidades con toda mi alma, y procuro hablar de Cuenca en todas las presentaciones que hago, porque no solo me conocen en Castilla-La Mancha, sino que me conocen en toda España y parte del extranjero, en países como Argentina, Rumanía o Paraguay entre otros, con los que trabajo en un proyecto llamado Carpintería de Palabras", ha desgranado.

Por eso, Fernández no acaba de entender "que desde Argentina me feliciten por mi posición en el Planeta pero que aquí, en mi ciudad, en Cuenca, sea la eterna olvidada".

PROMETE SEGUIR ESCRIBIENDO

Con todo, la escritora conquense ha asegurado seguir en la literatura en un futuro, prometiendo que va a seguir escribiendo. De hecho, ha anunciado que ya se encuentra trabajando en su cuarta novela, del mismo género, porque la literatura negra la "divierte" y le gusta, y también porque ella es "la primera sorprendida", porque cuando escribe, también se sorprende "todo lo que le dicen los personajes".

"A veces los personajes son muy cabezotas, porque a lo mejor ellos no quieren estar en el escenario que les sitúas, porque quieren seguir avanzando más en la historia, hacerse notar*" "Yo soy de esas autoras que no saben qué va a pasar en las siguientes páginas, en los siguientes capítulos, y me dirigen igual que les dirijo yo a ellos: hacemos un conjunto entre todos", ha confesado Fernández.

Por último, ha agradecido tanto a lectores como a la prensa el apoyo recibido tras clasificar su novela entre las 10 mejores del premio Planeta, así como a todo el mundo en general que se ha alegrado por ella, y ha esperado que 'El canto del grajo' esté pronto en las manos de los lectores para que lo puedan disfrutar de la misma forma que ella disfrutó cuando tecleaba cada letra.