La consejera de Igualdad de C-LM aboga por modificar la ley del 'sí es sí' y asegura que el Ministerio estaba avisado

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha abogado por modificar la ley del 'sí es sí' tras la rebaja de algunas penas y ha asegurado que el Ministerio de Igualdad estaba avisado ya que el Instituto de la Mujer de la región ya expresó en 2020 sus dudas cuando presentó alegaciones al primer borrador del texto y, un año después, ella misma verbalizó personalmente esa preocupación a la ministra Irene Montero en una reunión.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, Fernández ha considerado que no se puede consentir que la ley del 'sí es sí' permita la rebaja de penas de algunos agresores sexuales y violadores. "Hay que reflexionar y reaccionar inmediatamente para que no ocurra, porque si ha quedado alguna puerta abierta, hay que cerrarla con carácter inmediato porque no se puede revictimizar a las víctimas".

Según ha advertido la también portavoz del Gobierno regional, "de nada le vale a ninguna víctima que ningún responsable político haga declaraciones gruesas". "No compartimos las declaraciones de la ministra de Igualdad contra la adjudicatura". "No son razonables. Si no hubiera una puerta abierta en la ley, sería imposible abrirla", ha dejado claro la consejera castellanomanchega.

Aunque ha admitido que la ley del 'sí es sí' es una buena norma en términos generales, considera que "si la norma se equivoca en esto, lo que hay que hacer es corregirlo y dejarnos de diatribas políticas".

Dicho esto, ha corroborado las afirmaciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hechas este jueves y ha confirmado que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, el 25 de julio de 2020, hizo una serie de alegaciones al primer borrador de esta ley que el Ministerio remitió a las comunidades autónomas.

"Hicimos un documento con una serie de alegaciones que entendíamos que mejoraban el texto porque aquel texto presentaba, a su modo de ver, deficiencias técnicas que también entendíamos que en ese momento que era normal porque se trataba del primer borrador", ha explicado.

Castilla-La Mancha, por aquel entonces, según ha informado la consejera de Igualdad, expresó las dudas que le generaba el texto en relación a la rebaja de las penas en algunos delitos por agresión sexual y también por abuso sexual. Un año después, Blanca Fernández se reunió con la ministra, en noviembre de 2021, donde pudo verbalizar personalmente la preocupación en cuanto a la revisión de penas de condenados ya en firme.

La ministra, según Fernández, le transmitió tranquilidad, pero en cualquier caso, "esa tranquilidad parece que no se correspondía con la realidad porque a tenor de los hechos que tenemos encima de la mesa, eso que no iba a pasar nunca ha pasado", ha lamentado la titular de Igualdad de la región.

"El Ministerio estaba avisado", ha insistido Fernández, quien ha dicho que en cualquier caso, "lo que está pasando yo creo que no era el deseo de nadie, por supuesto tampoco por la ministra, y como no es el deseo de nadie, lo que hay que hacer es reaccionar y con humildad solucionar el problema que, como digo, no es un problema político sino que es un problema para las víctimas", ha apuntado.