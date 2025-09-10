La Consejería de Agricultura tiene detectados 104 focos de lengua azul en Castilla-La Mancha

ALBACETE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dado cuenta de la situación en Castilla-La Mancha de la lengua azul y la influenza aviar. Respecto a la primera, ha indicado que en estos momentos hay en la región 104 focos de un total aproximado de 5.300 explotaciones que hay en la región. De estos 104 focos, 74 son del serotipo 3 (dos en Albacete, 33 en Toledo y 39 en Ciudad Real); tres lo son del serotipo 8 (en Ciudad Real) y 27 con serotipo 3 y 8 (tres en Albacete, 23 en Ciudad Real y uno en Toledo).

También ha explicado que este miércoles se celebra una reunión de coordinación en el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas para la puesta en común de información y medidas en relación con la lengua azul.

En ese sentido, ha indicado que "en Castilla-La Mancha tenemos claro un objetivo y es la obligatoriedad de la imposición de vacunas a la cabaña ganadera, puesto que es el único medio de proteger a los animales de esa enfermedad, que causa bajas importantes por muerte, pero también pérdidas de producción, incluso abortos en las ovejas. La vacuna tiene sus consecuencias, como todas las vacunas, pero siempre serán menos que los efectos del padecimiento de la propia enfermedad".

Por tanto, "creo que es obligatorio que se atienda de manera eficiente, no solo por parte de la Administración, sino también por parte del sector, que la vacuna es su único medio de protección, además de los elementos que pueden ayudar a paliar los efectos de la enfermedad, como los antitérmicos o incluso los desparasitantes y ahuyentadores de los mosquitos que se puedan aplicar en las explotaciones".

Por otro lado, también ha afirmado que "es muy necesario que los laboratorios se impliquen con el sector y que trabajen en la conformación de una vacuna polivalente", dado que, ahora mismo, solo hay vacunas para cada uno de los serotipos, siendo los más preocupantes el 3 y el 8, "y no se pueden vacunar de forma conjunta. Por lo tanto, hay que hacer una manipulación del ganado durante varios procesos de vacunación si quisiéramos proteger contra los cuatro serotipos más preocupantes".

"En este sentido, tienen que trabajar por esa vacuna polivalente y ofrecer una alternativa real y fácil de aplicación a nuestros ganaderos. Esa es la medida que desde Castilla-La Mancha trasladaremos al Ministerio y al resto de comunidades autónomas, con la esperanza de que entre todos seamos capaces de afrontar el reto de conseguir mantener a raya una enfermedad que causa pérdida de rentabilidad de nuestros ganaderos y que nos preocupa seriamente", ha afirmado Martínez Lizán.

INFLUENZA AVIAR

Por último y en relación con la situación de la influenza aviar, el consejero ha explicado que una vez que se ha sometido al protocolo que conlleva el tratamiento de presencia de influenza aviar en la explotación de Pozo de Guadalajara, con eliminación de animales y destrucción de los mismos para evitar la dispersión del virus y con limpieza y desinfección de todos los elementos de producción de la propia granja. "Tienen que pasar un proceso de encuestas para ver si se puede determinar la procedencia, pero no hay, en estos momentos, ningún otro conocimiento de presencia o de posibilidades de gripe, sin que se haya mandado nada al laboratorio de Algete para constatar si hay o no gripe aviar en nuestras explotaciones".

El consejero ha recordado que son vectores externos, como las aves silvestres, los que pueden hacer de elemento de transmisión de la influenza aviar por toda la geografía nacional y no es descartable que pudiera haber algún caso más, por lo que ha indicado que habrá que esperar a ver la evolución. Por último, ha indicado su satisfacción "con el trabajo que ha realizado, sobre todo, el sector avícola, porque ha trabajado muy diligentemente y muy profesionalmente para atajar cuanto antes esta enfermedad".