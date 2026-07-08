El consejero de Sanidad de C-LM defiende la necesidad de concentrar toda la sanidad de Toledo en el nuevo hospital

1102731.1.260.149.20260708120810 El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, participa en un desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha defendido la necesidad de concentrar toda la sanidad de Toledo en un centro. Una reflexión que ha hecho al hilo de ser preguntado por el traslado de la actividad asistencial del Hospital Virgen del Valle hacia el nuevo Hospital General Universitario de Toledo.

Un proceso que se encuentra paralizado de forma cautelar por la justicia, tal y como ha recordado el responsable de la sanidad castellanomanchega durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press, donde ha afirmado que cree que el tribunal resolverá esta cuestión en "breve". "Estamos a la espera", ha apostillado.

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha apuntado Fernández Sanz, es "muy importante" concentrar toda la sanidad de Toledo en un centro, algo que cree que "no habría que explicar".

Según ha manifestado, el Virgen del Valle se ha quedado prácticamente solo para geriatría y "cada vez que un paciente necesita algo sofisticado, como una resonancia, hay que llevarlo al hospital universitario".

También ha hecho referencia al Hospital Provincial de Toledo, cuya actividad asistencial está previsto que se traslade al Hospital Universitario de Toledo. "No podemos tener núcleos aislados", ha admitido el consejero, quien considera "una lacra" económica tener tres centros abiertos para una sola prestación.

Reconoce que con esta decisión, la del traslado de la actividad asistencia de estos dos centros, se está "tocando las narices" a algunos profesionales que se están manifestando. "Es lógico, no pasa nada, tienen su derecho, pero creo que no tienen razón y que se verá con el tiempo", ha aseverado el titular de la cartera de Sanidad.

Finalmente, ha insistido en que "Toledo debe tener dos centros hospitalarios importantes: el Hospital Universitario de Toledo y Hospital Nacional de Parapléjicos", que son los que deben mantenerse.