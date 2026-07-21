Consejeros C-LM ven incomprensible que Page, único líder de PSOE con mayoría absoluta, tuviera que someterse a primarias

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Economía, Empresas y Empleo y de Fomento de Castilla-La Mancha, Patricia Franco y Nacho Hernando, respectivamente, consideran "incomprensible" que Emiliano García-Page, único presidente autonómico del PSOE con mayoría absoluta en su región, tuviera que someterse a primarias si las reclama el 40 por ciento de la militancia de Castilla-La Mancha.

El nuevo Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos del PSOE, aprobado el pasado 27 de junio por el Comité Federal, recoge que solo se procederá a la celebración de elecciones primarias en el caso de las candidaturas a la presidencia de comunidades autónomas, cuando lo acuerde el respectivo comité autonómico o así lo soliciten la mayoría de sus miembros o más del 40% de la militancia y la afiliación directa del ámbito territorial correspondiente.

En la rueda de prensa de este martes para abordar los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, y preguntados por este asunto, la titular de Economía, Empresas y Empleo ha asegurado que sería "incomprensible" que la persona que ahora mismo representa el mayor liderazgo territorial en el PSOE "se vea amenazada por disputas internas".

"En eso no es en lo que está la gente", ha añadido la consejera, quien ha subrayado que ahora la gente en la región, especialmente en Guadalajara, pero en toda Castilla-La Mancha y "en nuestro país" está "preocupada" por lo que está ocurriendo en Guadalajara, en referencia al incendio declarado en La Mierla.

Y "nosotros" --ha dicho en referencia a los miembros del Gobierno de García-Page--, "estamos centrados en la gestión y en la buena política", que es la que el presidente autonómico "realiza en el territorio". "Quienes quieran estar en la disputa en otros ámbitos están en su derecho, pero nosotros vamos a seguir trabajando en la gestión".

Su compañero de Consejo de Gobierno, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha sido más crítico aún. "Para mí es una buena noticia que asuman que el presidente se va a presentar a la reelección. Ya lo de las primarias, es lo de menos", ha apostillado.

"LOS GOLFOS QUE HEMOS TENIDO QUE ECHAR DEL PARTIDO"

"Quien no va a poder hacer primarias o presentarse a algunas primarias son algunos golfos que hemos tenido que echar del partido", ha sentenciado Hernando, quien cree que "quizás" los estatutos tendrían que haberse visto reforzados también "en evitar que haya personas tomando decisiones que luego resulta que nos suponen una vergüenza enorme".

En eso "debe esforzarse ahora mismo más mi partido" que en plantear primarias "a quienes tienen el respaldo de la ciudadanía", ha continuado Hernando, quien ha señalado que la política no puede convertirse en hablar sobre los problemas de los políticos sino que tiene que hablar de las soluciones que necesita la ciudadanía.

Además, ha hecho hincapié en que la decisión del presidente sobre si presentarse o no, "no va a depender de un calendario de primarias", sino de "una decisión personal" y que, según estima, "pueda ser incluso para el mes de febrero o marzo". "Ya se verá si no quiere tomarse el tiempo que él necesite para tomar esa decisión".

"No es una semana precisamente para estar pensando en el funcionamiento interno de los partidos ni de las candidaturas. Creo que hay que estar a cosas más importantes", ha concluido.