El Consejo Escolar de Cuenca propone como días no lectivos el 16 y 17 de febrero y el 5 de junio de 2026

CUENCA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar de Cuenca ha seleccionado y propuesto como días no lectivos de libre designación el 16 y el 17 de febrero y el 5 de junio de 2026.

Se trata de una decisión tomada entre los miembros del Plenario de este Consejo Municipal que han participado en la reunión, entre representantes de centros educativos, de los grupos políticos municipales y de otras entidades de este ámbito.

Según informa el Consistorio, la elección de estos días de libre designación permite mantener el mínimo de días lectivos, establecido en 175 por año, y ahora esta decisión se comunicará a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional.