El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará el martes al Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de Voluntariado. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha avanzado este viernes que el Consejo de Gobierno del próximo martes va a abordar el anteproyecto de Ley de Voluntariado, una reforma normativa que pretende reforzar y mantener la red de voluntariado de la región.

Así lo ha señalado en Guadalajara, antes de participar en las XXX Jornadas Informativas de Mayores organizadas por la Federación Alcarreña de Jubilados y Pensionistas, que en esta edición se han centrado en el voluntariado y las personas mayores.

La consejera ha explicado que, una vez que el anteproyecto sea tomado en consideración por el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será su remisión al Consejo Consultivo y posteriormente su debate en las Cortes regionales. El objetivo, ha indicado, es que pueda llegar al Parlamento autonómico a principios de 2027 para su tramitación y aprobación.

García Torijano ha subrayado que el voluntariado constituye una prioridad para el Ejecutivo autonómico y ha destacado especialmente la participación de las personas mayores a través de sus asociaciones. Según ha indicado, una parte importante de los voluntarios de Castilla-La Mancha desarrolla su actividad mediante estas organizaciones.

En este sentido, ha señalado que su labor no se limita a iniciativas de envejecimiento activo, sino que incluye también programas de acompañamiento, incluso a personas mayores que se encuentran en la última etapa de sus vidas.

La consejera ha participado en unas jornadas que han congregado a alrededor de 250 personas de 84 de las 116 asociaciones que conforman la Federación Alcarreña. García Torijano ha agradecido el trabajo de su presidenta, Carmen Hombrados, y ha destacado su papel para hacer llegar proyectos y servicios a los municipios más pequeños de la provincia.

Asimismo, ha informado que la Federación ha obtenido un incremento del 20,6% en la financiación de sus proyectos a través de la convocatoria del IRPF, hasta alcanzar los 193.000 euros en la resolución provisional.

Entre los servicios desarrollados ha destacado la podología itinerante, que durante 2026 ha llegado a 134 municipios de Guadalajara y ha atendido a alrededor de 10.000 personas.