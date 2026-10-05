Consejo de Gobierno C-LM tomará este martes en consideración la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, inaugura la sede central y centro de formación y negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomará este martes en consideración la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas para seguir impulsando la atracción de inversión a la región.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, en el acto de inauguración de la sede central y centro de formación y negocios de CEOE-Cepyme Guadalajara.

"Mañana podamos cumplir uno de los compromisos que pactamos empresarios y sindicatos, como es la nueva ley de inversiones empresariales estratégicas", ha avanzado el jefe del Ejecutivo regional.

Según ha apuntado, "estamos hablando de un instrumento que va a poder canalizar millones y millones de euros para todas las inversiones, además con procedimientos especiales que esta región ya lleva años acumulando y que esperamos acumular mucho más".

Dicho esto, se ha mostrado seguro de que Castilla-La Mancha va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en comparación a la media nacional, tanto en población como en generación de empresas.

Y todo ello, ha hecho hincapié, "lo hacemos al mismo tiempo que pactamos políticas sociales y pactamos elementos de cohesión que redundan en un magnífico estado del bienestar en Castilla-La Mancha".