El Consejo Social de la UCLM convoca becas y ayudas para impulsar la inclusión y la participación universitaria

Reunión del Consejo Social de la UCLM. - UCLM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), reunido en el Campus de Toledo bajo la presidencia de José María Barreda y con la asistencia del rector, Julián Garde, ha aprobado varias convocatorias de becas, ayudas y premios destinadas a apoyar al estudiantado, fomentar la participación universitaria y reconocer la excelencia académica.

En la sesión, además, se ha autorizado el presupuesto para 2027 y el informe para la implantación de un máster en educación inclusiva, según ha informado la Universidad por noda de prensa.

Entre los principales acuerdos adoptados figura la aprobación de la VI Convocatoria de Becas financiadas por la Fundación Virgen de la Fuensanta para estudiantes con discapacidad.

El programa contempla la renovación de tres becas destinadas a estudiantes de grado, con una dotación individual de 2500 euros, inscritas en el convenio de colaboración entre ambas instituciones para favorecer la igualdad de oportunidades, la educación superior inclusiva y la inserción laboral de las personas con discapacidad.

El Consejo Social convocará asimismo ayudas con destino a asociaciones de estudiantes y de antiguos alumnos (Alumni) para el curso 2026/2027.

Esta línea de subvenciones, dotada con un presupuesto máximo de 20 000 euros, financiará actividades formativas, científicas, culturales y solidarias dirigidas a promover la participación estudiantil y fortalecer los vínculos entre la universidad y sus egresados. Cada proyecto podrá recibir hasta 2000 euros.

El Pleno ha autorizado también la VI Convocatoria del Premio de Excelencia Fundación Virgen de la Fuensanta para estudiantes de la UCLM con discapacidad.

El galardón, dotado con 3000 euros y un diploma acreditativo, está dirigido a quienes hayan finalizado sus estudios de grado en el curso 2025/2026 y cuenten con una discapacidad igual o superior al 33 %. La iniciativa tiene como objetivo reconocer el esfuerzo, la constancia y los resultados académicos sobresalientes de este colectivo.

Durante la reunión se ha aprobado además la memoria del Consejo Social correspondiente a 2025, un documento que recoge la actividad desarrollada por este órgano durante el curso académico 2024/2025 y que constituye su principal instrumento de rendición de cuentas.

Otro de los acuerdos adoptados ha sido la aprobación del presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 2027, que asciende a 420 399 euros. De esta cantidad, 51 000 euros se destinan a transferencias corrientes para financiar convocatorias de ayudas y otras actuaciones orientadas a fortalecer la relación entre la universidad y la sociedad.

Por otra parte, el Pleno ha informado favorablemente la propuesta de implantación del Máster Universitario en Educación Inclusiva para la Atención Personalizada, una nueva titulación oficial que ampliará la oferta de posgrado de la UCLM en un ámbito vinculado a la atención a la diversidad y la educación inclusiva.

La sesión ha incluido una presentación de la directora de la Fundación UCLM, Carla Avilés Rogel, quien explicó a los miembros del Consejo Social las principales líneas de actuación de la entidad y abordó posibles vías de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de iniciativas conjuntas de interés para la comunidad universitaria.