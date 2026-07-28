Consistorio toledano pide por carta a Delegación del Gobierno más información sobre obras en carreteras en la ciudad

Archivo - El concejal de Movilidad y Régimen Interior, Iñaki Jiménez ha presentado hoy el contenido del proyecto de Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Toledo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Transportes, Régimen Interior y Personal, Iñaki Jiménez, ha remitido este martes una carta al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, para solicitar mayor coordinación e información previa sobre las obras que se vayan a realizar en las carreteras que afectan directamente a la movilidad de la ciudad.

Jiménez lamenta que "en la tarde-noche de ayer se produjesen cortes de acceso al barrio de Azucaica, Buenavista o Casa de Campo, sin que hubiese comunicación previa ni al Ayuntamiento, ni a los vecinos de estos barrios, que desconocían a qué se debía el corte y cómo podían acceder a sus viviendas".

Además, el concejal recuerda que "esta situación no es un hecho aislado", sino que se ha repetido en otras ocasiones, generando un importante malestar entre los ciudadanos, que trasladan sus quejas al Ayuntamiento de Toledo, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Por eso, Jiménez solicita que, a partir de ahora, cualquier actuación promovida por la Administración General del Estado que implique afecciones relevantes al tráfico o a la movilidad en el término municipal de Toledo sea comunicada con la suficiente antelación al Consistorio.

El objetivo, explica Jiménez, es poder informar previamente a los vecinos, organizar los desvíos y las medidas de movilidad que sean necesarias y reducir, en la medida de lo posible, las molestias derivadas de este tipo de intervenciones.

Por último, el concejal de Movilidad, ha insistido en que "una adecuada coordinación institucional redunda siempre en un mejor servicio a la ciudadanía" y ha mostrado la disposición del Ayuntamiento a colaborar con el resto de administraciones para que este tipo de actuaciones puedan desarrollarse con la máxima normalidad y con el menor impacto posible para los toledanos.