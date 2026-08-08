El Consistorio trabaja para que la Vuelta Ciclista recale en Toledo en 2028 coincidiendo con el centenario de Bahamontes

Toledo rinde homenaje a Federico Martín Bahamontes, coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha comenzado ya a trabajar con la mirada puesta en 2028, en el que se celebra el centenario del nacimiento de Federico Martín Bahamontes, para que la Vuelta Ciclista a España pueda pasar por Toledo, o acoger alguna etapa.

"Sería un bonito año para que la Vuelta Ciclista vuelva a Toledo y poder homenajear así al mejor deportista que hemos tenido", ha afirmado el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, en el acto de homenaje a Bahamontes celebrado este sábado, coincidiendo con el tercer aniversario del fallecimiento del que ha sido uno de los mejores escaladores de la historia del ciclismo, que ganó el Tour de Francia en 1958.

En dicho acto, según informa el Consistorio, se ha instalado una nueva placa informativa junto a la escultura dedicada al ciclista toledano, que ya luce sus principales gestas deportivas, y se ha colocado un ramo de flores amarillas, recordando así el color del maillot del ganador del Tour de Francia.

"En este tercer aniversario de su fallecimiento queríamos tener un gesto especial porque desde que pusimos la escultura en este pedestal no había ninguna información visible y accesible para todas las personas que se acercan aquí y tampoco conocían la figura de Fede", ha señalado el edil de Deportes, Rubén Lozano, quien ha indicado que, con ello se da respuesta también a una demanda de los aficionados al ciclismo.

Por su parte, el director de la Fundacion Soliss, Cesar Duro, ha recordado el cariño que recibió Bahamontes en 2018 con la inauguración de esta escultura, "que recordará para siempre los éxitos y triunfos del toledano".