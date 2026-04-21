Consorcio Ciudad de Cuenca lanza sus ayudas culturales y a la rehabilitación de edificios, viviendas y locales

Casa del Corregidor de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Ciudad de Cuenca ha lanzado sus convocatorias anuales de subvenciones culturales y de rehabilitación de viviendas y locales del Casco Antiguo. Dentro de las ayudas culturales hay tres líneas.

La primera, está destinada a subvencionar, con un máximo de 25.000 euros, la organización de actividades de índole cultural y turística durante el año 2026 por parte de empresas, asociaciones y entidades de derecho público.

La segunda sirve para sufragar congresos, jornadas y seminarios, cubre hasta un máximo de 10.000 euros y, además de los colectivos de la primera línea, pueden pedirla las personas físicas.

Por su parte, la tercera corresponde a la subvenciones que el Consorcio concede a las instituciones públicas, que también deben concurrir para optar a estas ayudas.

Respecto a las subvenciones de rehabilitación de inmuebles del Casco Antiguo, hay cuatro líneas, destinadas a edificios y elementos singulares, edificios de viviendas, viviendas particulares y locales.

Las bases completas de todas estas subvenciones, que ya pueden solicitarse, están disponibles en la página web del Consorcio Ciudad de Cuenca.