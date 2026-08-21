El Consorcio de Cuenca expone el proyecto para restaurar el templete de San Julián en el centenario de su inauguración

A exposición el proyecto para restaurar el templete del parque San Julián de Cuenca en el centenario de su inauguración. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Ciudad de Cuenca expone en su sede electrónica el proyecto para la restauración del templete del parque San Julián y de los aseos de esta misma zona verde del centro de Cuenca.

El arquitecto José Ignacio Vignolo, de Mota y Vignolo Arquitectos, firma este documento para actuar en el quiosco de música, cuyo primer proyecto fue redactado por el arquitecto Elicio González en 1923 y cuya configuración actual es de Fernando Alcántara, según recoge la memoria del Consorcio.

El templete fue inaugurado en 1926 con una actuación de la Banda Municipal de Música en el que entonces todavía llevaba el nombre de parque Canalejas, por lo que la intervención coincide con el primer centenario de este elemento arquitectónico.

El quiosco se ha utilizado en contadas veces como escenario en las últimas décadas, mientras que la sala que hay bajo su plataforma, que en su día fue una biblioteca denominada 'Fray Luis de León' que permitía consultar libros en el entorno del parque, se utiliza en la actualidad para guardar los aperos del servicio de jardinería.

En el año 2020 se puso en marcha una iniciativa, 'Salvemos el parque San Julián', en la que estaban implicados algunos de los arquitectos que han presentado este proyecto al Consorcio, para actuar en el templete, que presentaba un estado de conservación deficiente, agravado por un incendio en el año 2006, que afectó a uno de los mosaicos laterales, reconstruido posteriormente con ayuda ciudadana.

De esta forma, según recoge la memoria, el quiosco tiene una cubierta de teja cerámica vitrificada en estado ruinoso que está coronada por un cáliz y una estrella deteriorados. También hay desviaciones en el soporte, motivos florales y musicales desconchados, pérdida de elementos de piedra y algunos materiales con amianto.

Este proyecto se aprovechará para arreglar también los aseos del parque San Julián, donde hay que eliminar grafitis, reparar la cubierta y la carpintería exterior y mejorar la accesibilidad.

La estimación que hace la memoria es que estos trabajos costarán algo más de 274.00 euros y podrían ejecutarse en unos cuatro meses.