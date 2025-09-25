El Consorcio de Cuenca revisará la estructura del Puente San Pablo de Cuenca

CUENCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Ciudad de Cuenca cumple 20 años y coincidiendo con esta efeméride van a hacer una revisión del Puente San Pablo que fue precisamente el primer encargo que recibió el organismo tras su creación, como ha recordado su gerente, Mariano Teruel, a preguntas de los medios de comunicación sobre esta efeméride durante una visita a las obras de la UNED en Cuenca.

Teruel ha remarcado que "el Consorcio ha sido un instrumento fundamental para todas las administraciones y en veinte años ha invertido casi cien millones", por lo que sin su aportación "hubiera sido difícil mantener el patrimonio de Cuenca tal y como está".

Como ejemplo, pone que solo en el tramo que va desde el edificio de la UNED hasta la iglesia de la Virgen de la Luz y el Puente de San Antón, de poco más de cien metros, se han invertido unos 2,5 millones de euros.

"Lo primero que hizo el Consorcio fue estudiar cómo estaba la estructura del Puente San Pablo y ahora que se cumplen 20 años, vamos a hacer otra vez el estudio a ver cómo está", ha señalado el gerente de este organismo que, en su opinión, "todo el mundo valora, aunque siempre haya críticas".

Mirando al futuro, Teruel asegura que el mayor reto sería "generar otros cien millones para invertir en Cuenca".