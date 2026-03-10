El Consorcio de Toledo celebra 25 años con unas Jornadas de Puertas Abiertas en torres, conventos y azoteas

TOLEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Ciudad de Toledo celebrará unas Jornadas de Puertas Abiertas en alminares y torres, este fin de semana del 14 y 15 de marzo, que se extenderá un mes después a conventos y capillas, posteriormente a espacios "desconocidos" y, en último término y, excepcionalmente, a viviendas con azoteas.

Así lo ha avanzado el gerente del Consorcio, Jesús Corroto, durante el acto por el 25 aniversario de la institución --donde el Consorcio reúne al Gobierno de España, la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial-- que se ha celebrado en el salón Rico del Corral de don Diego, y durante el que se ha hecho entrega de menciones especiales a colectivos, personas e instituciones que han contribuido al éxito de la gestión patrimonial de Toledo como ciudad viva.

En concreto, estas primeras Jornadas de Puertas Abiertas se celebrarán de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, pudiéndose visitar cuatro torres, como ha comentado. El fin de semana del 18 y 19 de abril se abrirán claustros y capillas. El fin de semana del 16 y 17 de mayo se podrán visitar baños y mezquitas y el fin de semana del 13 y 14 de junio salones y cuevas, ha informado el Consorcio en un comunicado.

El gerente ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar de forma directa en la agenda cultural del Consorcio durante este año 2026, pero también ha manifestado su intención de escuchar a los toledanos, de tal forma que, en la página web del Consorcio (www.consorciotoledo.es), todas las personas interesadas pueden dejar sus propuestas rellenando el formulario que encontrarán en el menú del 25 Aniversario.

MUSEO VIVO Y HABITADO

En cuanto al aniversario, el gerente del Consorcio ha indicado que "hace 25 años nace el Consorcio de la Ciudad de Toledo con el objetivo de proteger, recuperar y revitalizar el Casco Histórico y conservar su patrimonio, sin convertirlo, eso sí, en un solo museo sino en algo más, en mantenerlo vivo, habitado y, sobre todo, humano".

Ha agradecido el trabajo de los gerentes anteriores, el de las instituciones y asociaciones, y todos los apoyos recibidos después del año 1986, cuando surgió la idea de hacer un Consorcio, cuyo aniversario se celebra ahora "no solo para mirar lo que hemos hecho, sino para reafirmar lo que somos y lo que queremos seguir siendo".

Por su parte, el delegado del Gobierno de España, José Pablo Sabrido, ha puesto en valor el papel que ha desempeñado el Consorcio desde su creación como instrumento de colaboración entre administraciones para impulsar la conservación del patrimonio histórico, la rehabilitación de viviendas y la revitalización del casco histórico de Toledo, ha informado la Delegación del Gobierno.

Ha destacado que la Administración General del Estado aporta el 57,4 por ciento de la financiación del Consorcio, lo que refleja el compromiso del Gobierno de España con la conservación del patrimonio y el desarrollo de la ciudad y ha manifestado que el Consorcio "es un ejemplo de lo que venimos defendiendo desde siempre: que la colaboración y la coordinación entre administraciones es lo que mejor garantiza el servicio al ciudadano", ha señalado.

HUELLA PARA LAS SIGUIENTES GENERACIONES

El delegado provincial de Fomento de la Junta de Comunidades, Jorge Moreno, ha asegurado que el trabajo del Consorcio "deja huella", una huella que se puede comprobar dando un paseo por las calles de Toledo "y que es una herencia que vamos a dejar mucho mejor a nuestras siguientes generaciones".

"Aquí la clave", según ha precisado, ha sido la decisión que en el 2021, hace ya 25 años, tomaron las cuatro administraciones para colaborar conjuntamente, tomar decisiones de forma consensuada y logrando una aportación económica sostenida en el tiempo, algo que, a su juicio, es "la clave de este resultado". Todo ello con el objetivo común de que Toledo "no solo siga siendo la ciudad más bella, sino también que sea un ejemplo de gestión".

En el mismo sentido, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado que desde el inicio cada una de las administraciones que forman parte del Consorcio haya contribuido a "ese esfuerzo compartido", trabajando y colaborando conjuntamente por conservar y poner en valor el patrimonio de la ciudad.

"Durante todo este tiempo el Consorcio ha desarrollado una labor fundamental para la rehabilitación y conservación del casco histórico, ayudando a mantener vivo un patrimonio que es seña de identidad de la ciudad y también de la provincia", ha precisado Cedillo.

EXCEPCIONALIDAD DEL CONSORCIO

El presidente del Consorcio y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha cerrado el turno de intervenciones poniendo en valor "la excepcionalidad que tiene el Consorcio", especialmente porque "en momentos de polarización, en momentos de división, en momentos en los que determinadas voces dicen que el Estado no funciona, que las instituciones no funcionan", el Consorcio funciona.

"Nunca en los 25 años de comisiones y de consejos se ha tenido que alzar la mano para ver quién estaba a favor y quién estaba en contra, porque todos los asuntos han salido por unanimidad. Esto es verdaderamente excepcional", ha remarcado el alclade, que ha confiado en que ójala hubiera más ejemplos como el del Consorcio.

Un mecanismo que, como ha mencionado, ha permitido que en 25 años se haya movilizado una cifra de más de 170 millones de euros para rehabilitar, para restaurar, para proteger y revitalizar el Casco Histórico, de los que casi 50 millones de euros han ido para rehabilitar viviendas.