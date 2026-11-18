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TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha descendido en la constitución de sociedades mercantiles un 8,1 por ciento, sobrepasando el descenso a nivel nacional del 5,7 por ciento.

En octubre de 2026 se anotaron en la región 294 sociedades mercantiles constituidas a diferencia de las 320 constituidas hace un año, tal y como se refleja en el avance mensual del Colegio de Registradores de su Estadística Mercantil.

Las ampliaciones de capital crecieron en Castilla-La Mancha un 10,2 por ciento en el mes de octubre, cuando se registraron 65, a diferencia de las 59 ampliaciones anotadas en el mismo mes del año anterior.

El análisis se centra en las constituciones de sociedades y las ampliaciones de capital, dos indicadores clave de la actividad mercantil.

La constitución de sociedades mercantiles acumula dos meses consecutivos de caída tras los incrementos registrados entre junio y agosto.

En octubre se constituyeron 11.047 nuevas empresas, frente a las 11.719 del mismo mes de 2025, lo que supone un descenso del 5,7*%.

En los últimos doce meses, las constituciones muestran una desaceleración significativa respecto a los elevados crecimientos observados a comienzos de año, con una tendencia de debilitamiento en los últimos meses.