Constituido el jurado de la XXXV Muestra Provincial de Teatro de la Diputación de Ciudad Real

Constituido el jurado de la XXXV Muestra Provincial de Teatro de la Diputación. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado que valorará las obras que se han presentado para participar en la XXXV Muestra Provincial de Teatro de la Diputación de Ciudad Real ya se ha constituido. Una actividad que está orientada a promocionar y estimular la creación escénica en la provincia de Ciudad Real, potenciar la actividad teatral y las artes del espectáculo.

La comisión seleccionadora presidida por la vicepresidenta del Área de Impulso Sociocultural y Turístico de la Provincia, María Jesús Pelayo, está formada por tres personas más vinculadas con el mundo de la cultura y el teatro, en concreto, María Teresa González Marín, Nieves Fernández Rodríguez y Enrique Jiménez Villalta, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El jurado evaluará las 46 propuestas presentadas en las distintas categorías del certamen, 9 correspondientes a teatro profesional, 23 a teatro aficionado, de las cuales 3 son infantil-familiar, 7 monólogos y 7 propuestas de cuentacuentos. En total, participan compañías y artistas de 18 municipios de la provincia, con especial presencia de Ciudad Real, que aporta 13 propuestas, y Tomelloso, con 6.

La vicepresidenta María Jesús Pelayo ha destacado la importancia que tiene la Muestra Provincial de Teatro de la Diputación como un espacio para visibilizar el talento creativo que existe en nuestra tierra, fomentar la creación escénica y acercar el teatro a toda la ciudadanía.

En los próximos meses se dará a conocer la selección definitiva del jurado, una vez concluido el proceso de evaluación establecido en las bases de la convocatoria, publicadas por la Diputación e su página web y en el Boletín Oficial de la Provincia, el pasado 8 de abril. Las obras seleccionadas formarán parte de una programación que se desarrollará entre los meses de septiembre y noviembre en diferentes localidades de la provincia.