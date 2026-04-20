Consuelo García del Cid relatará este martes en la Biblioteca de C-LM los horrores del Patronato de la Mujer

Cartel de la conferencia de Consuelo García del Cid. - BIBLIOTECA DE C-LM

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Castilla-La Mancha va a acoger este martes, 21 de abril, la conferencia 'La represión invisible: el Patronato de Mujeres durante la dictadura (1941-1985)', que impartirá Consuelo García del Cid, superviviente de esta institución franquista.

García del Cid ha escrito varios libros sobre sus vivencias en los centros de represión moral que el Estado ejercía sobre las mujeres.

Esta investigadora y activista abordará cómo, bajo la idea de protección, se ejerció una violencia institucional hoy aún poco conocida, reivindicando la memoria de sus víctimas.

Esta charla, organizada por la Plataforma 8M de Toledo, tendrá lugar en la sala de conferencias de la biblioteca, a partir de las 18.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.