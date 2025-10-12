Controlado el incendio de Almorox declarado el pasado jueves

TOLEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el pasado jueves en el término municipal de Almorox (Toledo) ha sido dado por controlado este domingo a las 9.15 horas, según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional

Un total de 14 medios y 41 efectivo siguen en la zona. Se trata, en concreto, de 14 medios de extinción terrestres con 41 personas y dos personas de personal interno.

El fuego fue detectado por un particular el jueves a las 14.25 horas y desde ese momento han participado en las labores de extinción 75 medios, 25 de ellos aéreos, y 310 personas.