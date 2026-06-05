Controlado el incendio declarado en Méntrida (Toledo)

Trabajos de extinción en Méntrida. - INFOCAM

TOLEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este viernes en la Urbanización Encinasola, en el término municipal de Méntrida (Toledo), ha quedado controlado a las 19.54 horas.

Así consta en los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, recogidos por Europa Press, que explican que el fuego se ha detectado a las 14.58 horas tras la llamada de un particular.

El incendio, se ha declarado de Situación Operativa 1 por posible afección por humo a vías de comunicación, aunque ya ha bajado a nivel 0. De hecho, fuentes del Infocam han informado de que se ha llegado a regular el tráfico en la carretera CM-530, en ambos sentidos, entre los kilómetros 1 y 3.

A las 20.00 horas, participaban en las labores de extinción del incendio tres medios terrestres y 12 personas, según el Sistema de Información de Incedios Forestales.