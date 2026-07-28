Controlado el incendio declarado en Viso del Marques (Ciudad Real) este lunes

Sucesos.- Hasta 23 medios trabajan en la extinción del fuego declarado en Viso del Marques (Ciudad Real) - PLAN INFOCAM

CIUDAD REAL 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este lunes en el término municipal de Viso del Marques (Ciudad Real) ha sido dado por controlado en la madrugada de este martes, concretamente sobre las 2.17 horas.

Así lo publica la web de Sistema de Información de Incendios Forestales, consultada por Europa Press, que señala que en la zona quedan tres medios terrestres y 17 personas para lograr la extinción de las llamas.

El fuego fue detectado un vigilante fijo y se originó a las 13.21 horas de este lunes.