Controlado el incendio forestal desatado en Los Navalucillos

TOLEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este viernes en Los Navalucillos, Toledo, ha sido declarado controlado por los servicios de extición de incendios.

Según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta (Fidias) consultado por Europa Press, la situación operativa del incendio, que alcanzaba el Nivel 1 y obligaba al establecimiento de cortes de tráfico en la carretera CM-4155 por afección de humo, pasaba a Nivel 0 en torno a las 21.43 horas del viernes.

Sobre las 0.40 horas de este sábado ha sido dado por controlado, aunque un despliegue de 6 efectivos y un medio terrestre continuaba trabajando en la zona en torno a las 10.30 horas de este sábado para extinguir por completo el incendio.

Durante el operativo han llegado a estar desplegados en la zona un total de 32 medios, 7 de ellos aéreos, y 143 efectivos.