Controlado el incendio que ha obligado al corte del ramal de la A-5 en Talavera

Incendio en Talavera de la Reina. - INFOCAM

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en los neumáticos de un camión portacoches que ha obligado a cortar este miércoles el ramal de la A-5 (sentido Badajoz) en el kilómetro 118 a la altura de Talavera de la Reina ha quedado controlado, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

Este sistema indica que las llamas han quedado controladas a las 16.11 horas de este miércoles

El servicio de atención de urgencias 112 de la región ha recibido el aviso a las 14.43 horas. El fuego se ha propagado a la vegetación colindante.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte, bomberos de Talavera de la Reina, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales.

En estos momentos están trabajando en el lugar 5 medios de extinción terrestres, con 22 personas; y 3 personas más de personal interno.