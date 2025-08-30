Controlado el incendio en el paraje 'Cerro Piojo' de Almansa, en el que trabajan 11 medios y 50 personas

Archivo - Medio aéreo del Infocam.
Archivo - Medio aéreo del Infocam. - INFOCAM - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 30 agosto 2025 19:17
@epclm

ALBACETE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por controlado, a las 18.55 horas, el incendio declarado en el paraje 'Cerro Piojo' de Almansa (Albacete).

Un vigilante fijo detectaba las llamas este sábado a las 15.39 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la región.

En estos momentos, once medios de extinción --uno aéreo y diez terrestres-- y 50 personas trabajan para extinguir las llamas.

Contador