Controlado el incendio en el paraje 'Cerro Piojo' de Almansa, en el que trabajan 11 medios y 50 personas

ALBACETE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por controlado, a las 18.55 horas, el incendio declarado en el paraje 'Cerro Piojo' de Almansa (Albacete).
Un vigilante fijo detectaba las llamas este sábado a las 15.39 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la región.
En estos momentos, once medios de extinción --uno aéreo y diez terrestres-- y 50 personas trabajan para extinguir las llamas.